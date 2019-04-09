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Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) провело исследование экологического поведения россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования. Респондентам, в частности, предложили оценить экологическую обстановку в их регионах. Хуже всего ситуацию в своем регионе оценили жители Калмыкии: их не устроило качество воды и объем отходов из пластика.

В конце списка также оказались Курганская, Омская и Ярославская области. Высоко экологическую обстановку в своем регионе оценили жители Алтая, Ингушетии, Северной Осетии и Чечни, а также Краснодарского края.

Для определения степени экологической ответственности россиян WWF учитывал соотношение уровня важности экологической проблемы для жителей того или иного региона и готовности ее решить. В тройку лидеров по этому показателю вошли жители Северной Осетии и Севастополя. Замыкают рейтинг с самыми низкими результатами Костромская и Магаданская области, уточнил фонд.

В рейтинге того, что делают россияне, чтобы спасти природу, лидирует бережное отношение к воде. Они также стараются внимательно относиться к лесу, сортировать мусор и обеспокоены проблемой пластика, борются за чистый воздух и оказывают поддержку заповедным территориям. По мнению фонда, данные, полученные в ходе исследования, помогут скоординировать и скорректировать действия государства и НКО при разработке природоохранных проектов. Всего в исследовании, которое проводилось на сайте WWF, приняли участие около 60 000 человек из 800 российских населенных пунктов.