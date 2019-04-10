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Премьер Израиля и его главный оппонент заявили о победе на выборах в Кнессет

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, и Бени Гантц, главный соперник Нетаньяху на выборах в Кнессет и бывший начальник генштаба, заявили о своей победе на досрочных выборах в Кнессет, сообщает Reuters со ссылкой на израильские телеканалы. Парламентские выборы прошли в стране 9 апреля.

Действующий израильский премьер представляет блок партий «Ликуд». Не дожидаясь окончательного подсчета голосов, он сообщил о своей готовности немедленно формировать коалиционное правительство со своими партнерами. В своем выступлении перед сторонниками на митинге, организованном блоком партий «Кахоль-Лаван», Ганц также заявил о победе, опираясь на данные экзит-поллов, которые показали, что партия получила наибольшее количество мест в Кнессете, рассказывает Reuters.

По данным сайта Центризбиркома Израиля, «Ликуд» с небольшим отрывом лидирует и по результатам обработки более 2,7 млн протоколов (43% от общего количества бюллетеней) набирает 27,59% голосов. Оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» получает 26,04%, передает «РИА Новости».