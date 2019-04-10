Пентагон заключил контракты почти на $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

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РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Подконтрольный ОАО РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала футбольного клуба «Локомотив». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора РЖД Олега Белозерова председателю совета директоров госмонополии вице-премьеру Максиму Акимову. Белозеров предлагает рассмотреть вопрос на заседании совета директоров РЖД. Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб. Таким образом, весь клуб, победивший на последнем Чемпионате России по футболу, оценен примерно в 3,7 млрд руб., или $57 млн. Для оплаты сделки еще одна структура РЖД — АО ОТЛК – выдаст покупателю беспроцентный заем.

Источник, близкий к совету директоров РЖД сообщил, что пока вопрос на заседание совета не выносится. В ВТБ, которому принадлежат около 9,09% «Локомотива», ситуацию не комментируют, также как в самом РЖД и «Транстелекоме».

«Транстелеком» получил контроль над «Локомотивом» в декабре 2008 г. за 3 млрд руб. На это были привлечены кредиты, обслуживание которых за десять лет превысило 3,8 млрд руб. Сейчас, как следует из документов компании, доля ее кредитного портфеля, приходящаяся на инвестиции в «Локомотив», составляет 19%, а ежегодная стоимость обслуживания кредитов оценивается в 285 млн руб. Продажа «Локомотива» поможет оператору снизить долг и процентные расходы примерно на 330 млн руб. в год, следует из документов РЖД. По объему абонентской базы оператор занимает пятое место после «Ростелекома», «ЭР-телекома», МТС и «Вымпелкома».

Выручка «Локомотива», по данным РЖД, в 2018 г. составила 5,2 млрд руб., а чистый убыток — 136,3 млн руб. «Актив коммерчески убыточен», — уверен основатель Sports.ru Дмитрий Навоша. Его выручка преимущественно сформирована самими РЖД и «Транстелекомом», которые фактически дотируют клуб. Подобные сделки по перепродаже клубов Российской футбольной лиги не редкость, они носят не коммерческий характер, а решают задачи по организации управления активами, отмечает эксперт.