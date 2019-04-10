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«Коммерсантъ» узнал о схеме хищений в «Роскосмосе» 1 млрд рублей

Около 1 млрд руб. могло быть похищено при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) – головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правохранительных органах. НИЦ РКП и ООО «Москапстрой» фигурируют в результатах проверки Генпрокуратуры. Накануне в «Роскосмосе» заявили, что оказывали прокурорам содействие в расследовании.

Проверяющие считают, что исполнительный директор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков, вступили в сговор для обеспечения победы «Москапстроя» в закрытом конкурсе на перевооружение стендовой базы НИЦ РКП. Председателем конкурсной комиссии по приказу гендиректора НИЦ РКП Олега Галайды был назначен Владимир Мешков, который допустил к участию в конкурсе «Москапстрой». У этой организации, как выяснили проверяющие, не было строительных мощностей, и даже банковская гарантия, приложенная к конкурсной заявке, оказалась подложной. Мешков и Бородин, по данным следствия, позаботились, чтобы именно эта компания осталась единственным участником закрытого конкурса. НИЦ РКП заключил с победителем контракт, который оценивался примерно в 3,2 млрд руб., из которых около 1,5 млрд руб. НИЦ РКП перечислил «Москапстрою» в виде аванса.

После этого гендиректор «Москапстроя» Максим Щербаков заключил 20 договоров более чем на 1 млрд руб. с компаниями, которые, по данным Росфинмониторинга, были созданы незадолго до получения денег. В их штате находилось от одного до трех сотрудников. Затем средства были переведены для обналичивания другим контрагентам. По данным выездной проверки департамента экономической безопасности «Роскосмоса», «Москапстрой» выполнил лишь 3% работ, а денег на его расчетных счетах не оказалось.

Генпрокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет России (СКР), чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Бородина и Мешкова по ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Щербакова и Галайду проверяющие заподозрили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Однако СКР возбудил только одно дело – о мошенничестве, в котором пока фигурируют «неустановленные лица, действующие от имени ООО "Москапстрой"» и субподрядной компании ООО «Скайнет-групп», подделавшие банковскую гарантию. По данным издания, о ситуации с хищениями гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ноябре 2018 г. докладывал президенту Владимиру Путину, назвав произошедшее «предательством строительного блока "Роскосмоса"». Ущерб «Роскосмоса» СКР предварительно оценил в 308 млн руб., но по делу еще пройдет финансово-экономическая экспертиза.