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Министр финансов США заявил об отсутствии у него сделок с российским бизнесом

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе США, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции, сообщает агентство Bloomberg. «Не думаю, что я знаю кого-либо из русских олигархов», – добавил он. Мнучин подчеркнул, что также не продавал никому из россиян свою компанию.

США в 2018 г. ввели санкции против Олега Дерипаски и контролируемых им компаний, предусматривающие блокировку активов в США и запрет на сотрудничество с ними для американских компаний. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго» после того, как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

Некоторые американские конгрессмены раскритиковали этот шаг и заподозрили Мнучина в конфликте интересов. В частности, член демократической партии и палаты представителей Джеки Спейер подняла вопрос о возможных связях между Мнучиным и Леонардом Блаватником – родившимся в СССР гражданином США, который через свою компанию Access Industries построил многомиллиардный бизнес, инвестируя в активы в России и многих других странах.

Конфликт интересов, по ее мнению, заключается в том, что в 2017 г., незадолго до утверждения Мнучина на посту министра, Access Industries купила долю в компании по производству и финансированию кинофильмов RatPac-Dune Entertainment (совместное предприятие RatPac и принадлежавшей Мнучину Dune). При этом, отмечала конгрессмен, Блаватник – партнер российской группы Sual, которая, в свою очередь, имеет долю в UC Rusal. Sual Partners и связанным с ней структурам принадлежит 26,5% UC Rusal, следует из отчета компании за 2017 г. В Sual Partners, по данным на 2010 г., Блаватнику принадлежит 30,6% (более свежих данных в открытых источниках нет).

Представитель Блаватника ранее говорил, что бизнесмен никогда не общался с Мнучиным по вопросу об инвестициях в RatPac-Dune.