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СМИ узнали причины ходатайства следствия о домашнем аресте Калви

Инвестиционная и благотворительная деятельность основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, стали причиной ходатайства следствия о смягчении ему меры пресечения. Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник «Интерфакса» и подтверждают собеседники «Коммерсанта». По данным издания, Следственный комитет России накануне предложил перевести Калви из спецблока СИЗО «Матросская Тишина», известного как «Кремлевский централ», в мансарду №2 ЖК «Советник» на улице Большая Дмитровка, 7/5. При этом он не должен покидать или менять место домашнего ареста без письменного разрешения следователя, а также пользоваться средствами связи.

Следствие решило, что обстоятельства, ставшие причиной ареста Калви, «изменились». Точнее, стало известно, что бизнесмен «обладает устойчивыми социальными связями в Москве, имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в РФ, оказывает благотворительную помощь различным фондам, в том числе больным детям», — цитирует своего собеседника агентство. Также во внимание было принято, что у Калви есть недвижимость в России и трое малолетних детей на иждивении. В результате следствие решило, что «домашний арест будет соразмерен тяжести инкриминируемого ему преступления». К возможности освобождения предпринимателя под личное поручительство или залог следствие относится отрицательно, опасаясь, что иностранец может повлиять на ход расследования или скрыться за границу. Если суд удовлетворит ходатайство следствия, контролировать Калви будут сотрудники управления ФСИН по Москве. Под домашним арестом бизнесмен будет находиться в электронном браслете, позволяющем следить за его перемещениями. Также в его доме должны быть установлены средства ауди- и видеоконтроля, уточняет издание.

Источники газеты отмечают, что ходатайство об изменении Калви меры пресечения следователь по особо важным делам ГСУ СКР Людмила Самойленко подписала еще 1 апреля. Через два дня оно было согласовано с руководителем ГСУ СКР Эдуардом Кабурнеевым, а 10 апреля направлено в суд, который рассмотрит его сегодня, 11 апреля. Ранее срок расследования дела был продлен до 13 августа. Басманный суд также продлил на три месяца сроки арестов проходящих по делу партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера в области медиа Вагана Абгаряна и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. Решение по бывшему предправления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, также обвиняемому в мошенничестве и пошедшим на сотрудничество со следствием, пока не принято.

Фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении более чем 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за сделки, по которой вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, чья оценка была сильно завышена. Калви свою вину не признает и связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым, владеющим 4,8% акций «Восточного». Аветисян и Юсупов эту версию отрицают.