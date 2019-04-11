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Обвиненный в домогательствах обладатель «Оскара» выиграл суд о клевете

Актер Джеффри Раш, получивший в 1997 г. премию «Оскар» за главную роль в фильме «Блеск», выиграл суд у австралийского таблоида The Daily Telegraph, опубликовавшего материалы о его «ненадлежащем поведении» в отношении своей коллеги, передает The Sydney Morning Herald. Раш требовал признать публикации клеветой.

Публикации появились в 2017 г. Они были посвящены тому, что Раш якобы позволял себе «ненадлежащее поведение» в отношении актрисы во время съемок фильма «Король Лир» в 2015–2016 гг. Имя ее не называлось. Позже стало известно, что речь идет об актрисе Эрин Джин Норвилл, которая сыграла дочь короля Лира – Корделию. Она не состояла в сотрудничестве с The Telegraph, когда материалы публиковались, а впоследствии согласилась дать показания в суде.

Судья заявил, что газета не смогла доказать правдивость публикации. «Это была, учитывая все обстоятельства, безрассудная и безответственная сенсационная журналистика худшего сорта. Самый худший вид», – сказал он.

Норвилл подчеркивала в суде, что говорит правду. Судья постановил, что актриса не является «полностью заслуживающим доверия свидетелем». Также он выразил мнение, что она была «втянута в центр внимания» журналистами газеты и была «склонна к преувеличчениям и приукрашиваниям».

Раш получит $850 000 компенсации. Выйдя с заседания, он объявил, что доволен решением суда, но отметил, что «в этом деле нет победителей, оно было невероятно огорчительно для всех участников».

Джеффри Раш родился в 1951 г. Помимо премии «Оскар» за роль в фильме «Блеск» он получил премию BAFTA и «Золотой глобус». Кроме того, является обладателем «Золотого глобуса» за лучшую роль в фильме «Жизнь и смерть Питера Селлерса».