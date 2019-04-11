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Британская полиция объяснила арест Ассанжа запросом США на его экстрадицию

Арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа связан с требованием американских властей о его экстрадиции в США. Об этом сообщила британская полиция.

Британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан в эфире телеканала Sky News объявил между тем, что Ассанжа не будут экстрадировать в США, если там ему будет грозить смертная казнь.

Ассанжа задержали ранее 11 апреля после того, как Эквадор, в посольстве которого находился основатель Wikileaks, отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища. Как сообщала полиция, в здание дипломатического представительства в Лондоне для задержания Ассанжа ее сотрудников запустил эквадорский посол. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти страны приняли решение отказать в убежище, получив заверения от Великобритании в том, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему грозит смертная казнь.

Основатель Wikileaks пробыл в посольстве Эквадора, не выходя из него, почти семь лет. В июне 2012 г. он пришел в диппредставительство в Лондоне и попросил политического убежища. Эквадорские власти удовлетворили его просьбу. В посольство он обратился после того, как британский суд постановил экстрадировать его в Швецию, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах. Ассанж отрицал вину и выражал опасения, что если его арестуют, то Швеция может выдать его США, где его обвиняют в разглашении секретной информации.

Ассанж — программист и журналист из Австралии. В 2010 г. WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.