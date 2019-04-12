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Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви до 14 июля, передает корреспондент ТАСС.

На заседании адвокат Дмитрий Клеточкин попросил отпустить Калви под подписку о невыезде или залог в 5 млн руб. Инвестор, прося отпустить его под подписку, отметил, что такая мера пресечения «сможет удовлетворить задачи следствия».

Накануне, 11 апреля, его отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом ходатайствовало следствие.

Калви арестовали в середине февраля этого года. Вместе с ним под стражу были заключены партнеры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Помимо Калви, 11 апреля отпустили под домашний арест Кордичева. Он единственный из фигурантов дела, кто признал вину. Остальные фигуранты остаются в СИЗО.

По мнению Калви, уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).