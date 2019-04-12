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Калви попросил суд отпустить его под подписку о невыезде

Основатель Baring Vostok Майкл Калви попросил суд отпустить его под подписку о невыезде, передает корреспондент «РИА Новости». Инвестор выразил мнение, что такая мера пресечения «сможет удовлетворить задачи следствия».

Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин также предложил отпустить его подзащитного под залог в 5 млн руб. «Мы возражаем против удовлетворения ходатайства следствия [о продлении домашнего ареста] и просим суд изменить Майклу Калви меру пресечения на подписку о невыезде либо залог в 5 млн руб.», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Басманный суд 12 апреля рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения для него. Накануне, 11 апреля, его отпустили из СИЗО под домашний арест на три дня – до 13 апреля включительно.

Калви арестовали в середине февраля. Вместе с ним под стражу были заключены партнеры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Помимо Калви, 11 апреля отпустили под домашний арест Кордичева. Последний – единственный фигурант дела, который признал вину. Остальные фигуранты остаются в СИЗО.

Калви связывает уголовное преследование с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).