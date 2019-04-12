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СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки

Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР. Изменения предполагают «альтернативные лишению свободы» меры наказания за неумышленные преступления.

Речь идет об изменениях в разрабатываемую ст. 124.1 Уголовного кодекса (ненадлежащее оказание медицинской помощи), которую ведомство представило в июле 2018 г. Согласно опубликованной тогда версии, ненадлежащее оказание медпомощи «вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло по неосторожности гибель плода человека и (или) причинение тяжкого вреда здоровью человека», влечет штраф до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет. Если такие деяния повлекли по неосторожности смерть человека, то предусмотрены штраф до 500 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

«В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что "за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте ст. 124.1 УК», – сообщил 12 апреля СКР.

В настоящее время, как отмечал ранее Следственный комитет, врачебные ошибки квалифицируются по ст. 109, 118, 238, 193 УК (причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, халатность). Ни одна из этих норм, подчеркивало ведомство, «не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности».

Национальная медицинская палата – это партнерство, состоящее из некоммерческих медицинских организаций. Ее президент – Леонид Рошаль.