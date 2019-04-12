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Голикова назвала регионы с самой низкой рождаемостью

Тамбовская и Ленинградская области стали регионами с самой низкой рождаемостью по итогам 2018 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда, передает ТАСС.

При этом максимальное снижение рождаемости было зафиксировано в республике Коми, Севастополе, Магаданской, Смоленской и Архангельской областях. Голикова подчеркнула, что темпы снижения рождаемости в прошлом году удалось снизить. Естественная убыль населения была отмечена в 64 регионах, наибольшая — в Московской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.

Регионами с самой высокой рождаемостью стали республики Северо-Кавказского федерального округа, Алтай, Тыва и Бурятия. Наибольший естественный прирост населения отмечен в Дагестане, Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе и в Москве.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что рождаемость в России снизилась на 5,4%. Число новорожденных в 2018 году составило 1,604 млн, что на 90 тыс. меньше по сравнению с предыдущим годом.