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СКР возобновил расследование в отношении экс-гендиректора «Роснано» Меламеда

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возобновил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата свыше 220 млн руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса, представляющего интересы «Роснано».

По версии следствия, Меламед в 2008 г. организовал растрату средств госкорпорации, заключив договор об оказании консультационных услуг с ИФД «Алемар». Помогли ему в этом бывший финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров и заместитель гендиректора «Роснано» Андрей Малышев, утверждали следователи. В результате компания, совладельцем которой был сам Меламед, в течение полугода получала средства от госкорпорации. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Всем троим фигурантам были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в крупном размере, совершенная организованной группой лиц). Меламед и Понуров были задержаны и отправлены под арест. Находящийся за границей Малышев — объявлен в международный розыск и арестован заочно. Но в мае 2017 г. фигуранты были освобождены в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Свою вину Меламед и Понуров не признали.

Дело рассматривал Черемушкинский районный суд Москвы. Показания по нему давал председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Он заявлял, что решение о проведении тендера, который выиграл ИФД «Алемар», инициировал лично он, а не Меламед. В конце 2017 г. суд вернул дело для доследования. Аснис пояснил «Коммерсанту», что прокуратура пыталась обжаловать решение суда, но в результате передала материалы СКР. Источники газеты уточнили, что по делу уже допрошен Понуров. Самого Меламеда к следователю еще не вызывали.

Политика
Новости

СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Ким Чен Ына в России

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в России на следующей неделе, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

«Президент России Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии», — рассказали собеседники агентства. Ким Чен Ын, по их данным, 26-27 апреля отправится на встречу на высшем уровне в Пекин. По пути на мероприятие в Пекине Ким Чен Ын может посетить Россию, уточнили источники Yonhap. Самым вероятным местом встречи лидеров России и Северной Кореи они назвали Владивосток.

Информация о возможном визите лидера КНДР в Россию стала появляться после второго саммита между американским президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Встреча состоялась 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершилась без каких-либо договоренностей.

Встреча Путина и Ким Чен Ына ожидалась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2018 г., но северокорейский лидер на мероприятие не приехал. В конце марта этого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визит Ким Чен Ына «давно обсуждается и готовится». Уточнять дату возможной встречи он не стал.

Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи

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Экономика
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Орешкин поспорил с Кудриным о причинах отставания от цели по инвестициям

Ведомости
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Отставание по инвестициям от целевых показателей связано с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Он пояснил, что по итогам прошлого года «мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли». «Нет возможности наращивать добычу – скромнее инвестиции», – констатировал Орешкин, слова которого приводит «РИА Новости».

При этом министр обратил внимание на опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового ВВП. «Больший в номинале общий ВВП – следствие высоких цен на нефть», – пояснил он.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что план правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет. По его мнению, выполнению этого плана мешают общий инвестиционный климат, санкции, осторожность в проведении структурных реформ, повышение налогов.

План по повышению уровня инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 г. был одобрен правительством в июле прошлого года. В 2018 г. отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат.

Экономика
Новости

Кудрин посчитал невыполнимым план правительства по увеличению инвестиций

Ведомости
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План правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «Прошлый год оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен», – цитирует его «РИА Новости». На то есть разные причины, добавил Кудрин: общий инвестиционный климат, санкции, осторожность в проведении структурных реформ, повышение налогов. «Поэтому этот год не будет прорывным в части наращивания темпов инвестиций», – констатировал он.

План по повышению уровня инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 г. был одобрен правительством в июле прошлого года. В 2018 г. отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее заявил, что план по увеличению инвестиций может быть выполнен лишь при условии роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

Кудрин также отметил, что Счетную палату «немножко беспокоит» запланированный Министерством финансов прирост заимствований на внутреннем рынке, поскольку он приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга. «Вместе с тем, я думаю, этот долг посилен. Просто его цена несколько увеличится», – отметил он.

Минфин планирует в текущем году чистое привлечение на внутреннем рынке на 1,5 трлн руб., а валовое – около 2,5 трлн руб., что почти в три раза выше прошлогоднего плана, который ведомству выполнить не удалось. Кудрин считает, что российским властям надо с осторожностью подходить к заимствованиям.

10 цитат председателя Счетной палаты

Политика
Новости

Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в 90-е гг. фразу «во всем виноват Чубайс». По его мнению, фраза появилась в 90-е, потому что это было тяжелейшее время для десятков миллионов людей и им нужно было сделать кого-то виноватым. Об этом руководитель «Роснано» сказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Чубайс отметил, что ему бы хотелось, чтобы этим виноватым был не он, но так сложилось. «Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось – значит, сложилось. Будем жить с этим», – сказал он (цитата РБК).

Руководитель «Роснано» также рассказал о своем отношении к тому, что его фамилия стала «одной из самых популярных кличек для рыжих котов». По словам Чубайса, нет ничего плохого или обидного в том, что его фамилией называют домашних питомцев. Люди всегда очень хорошо относятся к котам, отметил он.

В 90-х гг. Чубайс сначала занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом, работал заместителем председателя правительства, затем руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов. Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.

В программе «Действующие лица» Чубайс также ответил на вопрос, как ему удалось не попасть в так называемый «кремлевский список» США. По его словам, туда попали российские бизнесмены, объем активов которых превышает $1 млрд. «Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению», – приводит слова Чубайса «Вести.ru». «У нас все считали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули! Там так не бывает», – добавил он. Чубайс считает, что отношения с США в ближайшее время не улучшатся и «сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий».

Политика
Новости

Порошенко пообещал уважать выбор украинцев в случае победы Зеленского

Ведомости
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Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что с уважением отнесется к выбору украинского народа, за кого бы он ни проголосовал. «Если, не дай бог, он [Владимир Зеленский] будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать – любой выбор», – заявил Порошенко, отвечая на вопросы журналистов.

Президент также подчеркнул, что никогда не называл своего соперника наркоманом. «Я говорил об этом трижды и говорю об этом четвертый раз: у меня нет никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Зеленский наркоман. И поэтому никогда – подчеркиваю – его так не называю», – сказал Порошенко, отметив, что очень серьезно относится к своим заявлениям.

В воскресенье, 14 апреля, Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для проведения дебатов с Зеленским. Актер настаивает на проведении дебатов 19 апреля, поэтому сегодня он так и не приехал. Порошенко ждал Зеленского около часа и в это время отвечал на вопросы журналистов. Трансляцию со стадиона вел телеканал «Прямой», на кадрах было видно, что на «Олимпийском» собралось несколько тысяч человек.

В следующие воскресенье, 19 апреля, могут состояться дебаты кандидатов в президенты в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Кроме того, Порошенко заявил, что готов провести дебаты с Зеленским 15 апреля в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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Технологии
Новости

Пользователи сообщили о неполадках в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Ведомости
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В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах, а также жалобы пользователей в социальных сетях. По данным Downdetector, жалобы начали поступать около двух часов дня по московскому времени. Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в WhatsApp, на втором месте Instagram, затем идет Facebook.

Пользователи сообщали, что им не удалось подключиться к сервисам, войти в аккаунт или воспользоваться веб-версией этих приложений. Наибольшее число жалоб поступило из Центральной Европы, Испании, ОАЭ, Великобритании, Сингапура и США.

Ранее газета The New York Times сообщила, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует связать между собой WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger, чтобы пользователи могли обмениваться сообщениями, не переключаясь между приложениями. WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger продолжат работать как отдельные приложения, но у их пользователей появится возможность общаться между собой, уточняли собеседники издания. Например, пользователь Facebook сможет отправить сообщение тому, у кого есть только учетная запись в WhatsApp.

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Политика
Новости

Порошенко приехал на стадион «Олимпийский» для дебатов с Зеленским

Ведомости
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Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов с другим кандидатом – Владимиром Зеленским. Трансляцию со стадиона ведет телеканал «Прямой», на кадрах видно, что на «Олимпийском» собралось несколько тысяч зрителей.

Порошенко и Зеленский договорились провести дебаты перед вторым туром выборов, который запланирован на 21 апреля. Зеленский предложил назначить дебаты на 19 апреля и провести их на главном стадионе страны. Порошенко согласился на участие в дебатах, но предложил провести их 14 апреля на «Олимпийском», а 19-го – в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Кандидаты так и не договорились о дате.

Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского до 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой). «Мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии – к дебатам», – сказал Порошенко. После этого он начал отвечать на вопросы журналистов.

Порошенко отметил, что участие в телевизионных дебатах, которые должны состояться 19 апреля, является обязательным для кандидатов и он намерен на них быть. Это не спортивное состязание и не шоу, а «серьезное мероприятие», в котором должны участвовать оба претендента на пост главы государства, заявил он.

Как проходило голосование на выборах президента Украины

Политика
Новости

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы на стадионе «Олимпийский»

Ведомости
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил свой отказ сдавать анализы на наркотики в лаборатории киевского стадиона «Олимпийский» тем, что получил информацию о готовящейся против него провокации. Об этом он сказал в интервью информационному агентству «Новости Украины», которое опубликовано на YouTube. 

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, получил такую секретную информацию. Сейчас я не готов о ней говорить», – заявил Зеленский. Он подчеркнул, что никого не обвиняет и не исключает, что полученная им информация о провокации может быть ложной. «Я действительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом», – добавил актер.

Свое решение обратиться в частную лабораторию Eurolab Зеленский обосновал тем, что знает ее владельцев. Отказ сдать анализы представителям VADA, как предлагал мэр Киева Владимир Кличко, актер тоже объяснил недоверием к этой антидопинговой организации. Предложение Кличко Зеленский назвал политически мотивированным.

Зеленский, а также действующий президент Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Перед вторым туром они договорились провести дебаты на крупнейшем стадионе страны. Зеленский предложил, чтобы оба кандидата перед дебатами сдали анализы на наркотики и алкоголь, Порошенко согласился.

Президент 4 апреля заявил, что ждет Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» для сдачи всех необходимых анализов, но актер выбрал для этого частную лабораторию. По его мнению, лаборатория стадиона «находится под контролем власти», поэтому он опасается фальсификаций. Избирательный штаб Порошенко выразил сомнение в достоверности результатов анализов, сданных в Eurolab.

Президентская гонка на Украине. Как это было

Политика
Новости

Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына на родину в Австралию

Ведомости
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Отец арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына на родину. Об этом он рассказал австралийскому изданию Herald Sun. По мнению Шиптона, это был бы удовлетворительный для всех вариант. Отец Ассанжа добавил, что для него стало шоком то, как выглядит его сын после семи лет жизни в посольстве Эквадора. «Я видел, как его волокли по ступенькам полицейские, и выглядел он не очень хорошо, – сказал Шиптон. – Мне 74, и я выгляжу лучше чем он, а ему 47».

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра не намерена предпринимать особенных мер в связи с ситуацией вокруг Ассанжа.

Австралиец Джулиан Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Последние семь лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако 11 апреля ему отказали в дальнейшем предоставлении убежища. Сразу после этого Ассанж был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Политика
Новости

Минприроды назвало поджог причиной пожара в парке «Лосиный Остров»

Ведомости
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Поджог мог стать причиной пожара в национальном парке «Лосиный Остров» в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии. Ведомство приводит слова директора парка Игоря Сарафанова, который рассказал, что для поджога использовалась горючая жидкость.

По словам Сарафанова, в «Лосином Острове» проводились работы по очистке от сухостоя и уничтоженных короедом деревьев. Умершие деревья были распилены и лежали вдоль дороги, приготовленные к вывозу. «Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли», – цитирует Минприроды Сарафанова.

Пожар в национальном парке под Балашихой начался вечером в субботу, 13 апреля, и был потушен только утром в воскресенье. Горели порубочные остатки с санитарной вырубки на площади 1000 кв. м. Пострадавших нет, до ближайших населенных пунктов огонь не добрался. Ущерб лесу тоже нанесен не был, сгорело около 3200 кубометров древесины порубочные остатки и штабеля с бревнами.

Политика
Новости

МВД возбудило дело о хищениях в РУСАДА перед Олимпиадой в Сочи

Ведомости
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Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенническом хищении 1 млн руб. в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД. Расследование связано с действиями бывшего руководства организации.

По версии следствия, неустановленные лица в период с 14 марта 2011 г. по 20 декабря 2014 г. переводили денежные средства «под предлогом оплаты заключенных с одной из российских компаний договоров на поставку оборудования» для сбора биологического материала для допинг-проб. При этом цены на оборудование были завышены. В результате было похищено более миллиона бюджетных средств. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус подтвердил агентству информацию о возможных хищениях, совершенных прошлым руководством организации (руководство РУСАДА сменилось в 2017 г.). По словам Гануса, агентство само организовало проверку с привлечением независимой организации, а ее результаты передало в прокуратуру и МВД.

При изучении старой бухгалтерии выяснилось, что раньше РУСАДА закупало оборудование по ценам на 40–50% выше рыночных, рассказал гендиректор организации. Документы подписывал бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, скончавшийся в 2016 г.

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