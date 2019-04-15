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СКР возобновил расследование в отношении экс-гендиректора «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) возобновил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата свыше 220 млн руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса, представляющего интересы «Роснано».

По версии следствия, Меламед в 2008 г. организовал растрату средств госкорпорации, заключив договор об оказании консультационных услуг с ИФД «Алемар». Помогли ему в этом бывший финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров и заместитель гендиректора «Роснано» Андрей Малышев, утверждали следователи. В результате компания, совладельцем которой был сам Меламед, в течение полугода получала средства от госкорпорации. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Всем троим фигурантам были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в крупном размере, совершенная организованной группой лиц). Меламед и Понуров были задержаны и отправлены под арест. Находящийся за границей Малышев — объявлен в международный розыск и арестован заочно. Но в мае 2017 г. фигуранты были освобождены в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Свою вину Меламед и Понуров не признали.

Дело рассматривал Черемушкинский районный суд Москвы. Показания по нему давал председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Он заявлял, что решение о проведении тендера, который выиграл ИФД «Алемар», инициировал лично он, а не Меламед. В конце 2017 г. суд вернул дело для доследования. Аснис пояснил «Коммерсанту», что прокуратура пыталась обжаловать решение суда, но в результате передала материалы СКР. Источники газеты уточнили, что по делу уже допрошен Понуров. Самого Меламеда к следователю еще не вызывали.