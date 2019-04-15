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Песков прокомментировал информацию о визите Ким Чен Ына в Россию на следующей неделе

Встреча президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына действительно готовится, но определенности по срокам и месту ее проведения пока нет, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Я могу вам подтвердить, что встреча готовится, действительно, мы об этом говорим давно. Как только будет полная ясность по срокам проведения встречи, месту проведения, мы вас проинформируем. Пока что-либо конкретного мы вам сказать не можем», – сказал Песков.

Кремль не раз говорил о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына. В сентябре 2018 г. российский и северокорейский лидеры должны были встретиться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), но глава Северной Кореи на мероприятие не приехал. В конце марта Песков заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию «давно обсуждается и готовится».

Северокорейское агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники раскрыло 15 апреля детали предполагаемой встречи. По данным агентства, Путин собирается посетить Дальний Восток 24 апреля для участия во внутреннем мероприятии. Ким Чен Ын 26–27 апреля отправится на встречу на высшем уровне в Пекин. По пути на мероприятие в Пекине Ким Чен Ын может посетить Россию. Самым вероятным местом встречи двух лидеров является Владивосток, предполагает источник агентства.