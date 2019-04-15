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Политика
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Песков прокомментировал информацию о визите Ким Чен Ына в Россию на следующей неделе

Ведомости
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Встреча президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына действительно готовится, но определенности по срокам и месту ее проведения пока нет, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Я могу вам подтвердить, что встреча готовится, действительно, мы об этом говорим давно. Как только будет полная ясность по срокам проведения встречи, месту проведения, мы вас проинформируем. Пока что-либо конкретного мы вам сказать не можем», – сказал Песков.

Кремль не раз говорил о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына. В сентябре 2018 г. российский и северокорейский лидеры должны были встретиться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), но глава Северной Кореи на мероприятие не приехал. В конце марта Песков заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию «давно обсуждается и готовится».

Северокорейское агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники раскрыло 15 апреля детали предполагаемой встречи. По данным агентства, Путин собирается посетить Дальний Восток 24 апреля для участия во внутреннем мероприятии. Ким Чен Ын 26–27 апреля отправится на встречу на высшем уровне в Пекин. По пути на мероприятие в Пекине Ким Чен Ын может посетить Россию. Самым вероятным местом встречи двух лидеров является Владивосток, предполагает источник агентства.

Политика
Новости

Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

Ведомости
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Мещанский суд Москвы назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Согласно решению суда экспертиза будет финансово-экономической, оценочной и искусствоведческой. Финансово-экономическую поручено провести комиссии Центра судебной экспертизы при Минюсте, а искусствоведческую – заместителю директора МХТ им. Чехова Марине Андрейкиной и профессору Института театрального искусства Видмантасу Силюнасу.

Суд поставил перед экспертами несколько вопросов. В частности, сколько денег «Седьмая студия» получала в 2011–2014 гг. от Минкульта, сколько – из иных источников; какую сумму составили все расходы организации за этот период; были ли у «Седьмой студии» траты, не связанные с проектом «Платформа». Также суд интересует, сколько денег было перечислено на счета фирм, занимавшихся обналичиванием, и  сколько тратилось на каждое конкретное мероприятие. Рассмотрение дела отложено на два месяца. Следующее заседание состоится 17 июня.

Ранее  Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде Серебренникова, а также других фигурантов дела – бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. До этого они находились под домашним арестом. Серебренников и другие фигуранты дела обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Никто из фигурантов дела не признает вину, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она заключила сделку со следствием и дала показания против коллег.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста

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Экономика
Новости

Акции «Мостотреста» выросли после информации о возможной сделке с ВЭБом

Ведомости
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Акции строительной компании «Мостотрест» выросли на 4,5% на торгах на Московской бирже, следует из данных Мосбиржи по состоянию на 11.10 мск. В начале торгов рост составлял порядка 7% (до 103,5 руб. за штуку).

Госкорпорация может выкупить более чем блокирующий пакет «Мостотреста», рассказали «Ведомостям» несколько источников. Это позволит ей стать вторым по величине или даже крупнейшим акционером компании, которую сейчас контролирует бизнесмен Аркадий Ротенберг. Кроме того, ВЭБ может приобрести значительную долю в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина и его партнеров.

В каждой компании ВЭБ планирует выкупить от 30 до 49%. Госкорпорация может заплатить за доли в обеих строительных компаниях от 30 млрд до 130 млрд руб. Объявить о сделках могут на Петербургском международном экономическом форуме.

Технологии
Новости

«Первый канал» впервые покажет интервью, сделанное для YouTube-канала

Ведомости
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«Первый канал» покажет интервью певицы Аллы Пугачевой, которое она дала актеру Олегу Меньшикову для его YouTube-канала. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала. Это первый случай в истории «Первого», когда в эфире выйдет полная версия проекта, созданного для интернета.

Олег Меньшиков ведет YouTube-канал «ОМ Олега Меньшикова». Интервью с Пугачевой вышло в июне 2018 г. и собрало около 48 000 просмотров. Сейчас оно недоступно для просмотра – на канале висит лишь его тизер. В эфире «Первого» интервью будет показано 15 апреля после программы «Время» – в 21.30 мск. Представитель «Первого» отказался раскрыть, сколько канал заплатил за право показа интервью. Источник, близкий к телекомпании, знает, что расходы сопоставимы со стоимостью прав на документальный фильм.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Ранее президент Владимир Путин поздравил ее с юбилеем, направив ей телеграмму. Интервью, которое Пугачева дала Меньшикову, – первое большое ее интервью за последние 10 лет, подчеркивает телеканал.

Политики и бизнесмены рядом с Аллой Пугачевой. Фотографии

Экономика
Новости

Правительство прокомментировало планы введения вычета по НДФЛ для малоимущих

Ведомости
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Российская трехсторонняя комиссия (РТК) при правительстве по регулированию социально-трудовых отношений не обсуждает вопрос введения вычета по НДФЛ для малообеспеченных граждан, заявили в аппарате РТК.

Ранее «Известия» сообщили, что в правительстве могут обсудить возможность освобождения россиян с низкими зарплатами от НДФЛ. К такой категории относятся граждане, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума, что в среднем по стране составляет около 13 000 руб.

В РТК пояснили, что речь идет о пункте генсоглашения между сторонами социального партнерства на 2018–2020 гг. Он предусматривает проведение консультации о внесении изменений в налоговое законодательство об установлении вычета по НДФЛ для малоимущих работников в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В ближайшие полгода комиссия не планирует рассматривать этот вопрос.

Генсоглашение между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством было подписано в январе 2018 г. Оно устанавливает принципы регулирования социально-трудовых отношений на федеральном уровне и совместные действия участников соглашения.

Финансы
Новости

Visa начала тестировать услугу снятия наличных с карт в российских магазинах

Ведомости
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Международная платежная система Visa начала тестировать услугу снятия наличных на кассах магазинов в России, говорится в ее пресс-релизе.

Тестирование в режиме пилота проводится в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком. В дальнейшем Visa планирует сделать доступным сервис «в масштабе всей страны». Воспользоваться услугой можно при оплате не только картой, но и смартфоном – можно подтвердить операцию отпечатком пальца или кодом-паролем.

О планах платежных систем и банков развивать услугу снятия наличных в магазинах источники «Ведомостей» рассказывали зимой 2018 г. В течение прошлого года Mastercard запустила такую услугу в некоторых магазинах сети «Фасоль» и Billa для клиентов некоторых банков. В феврале РБК со ссылкой на источники писал, что Visa направила письмо российским банкам с предписанием обеспечить к апрелю возможность снятия наличных с карт в кассах магазинов. Издание сообщало, что участвовать в запускаемом в апреле пилотном проекте собирается «Русский стандарт», такую возможность рассматривал и Райффайзенбанк. По данным РБК, за раз можно будет снять не более $100.

В марте Сбербанк сообщил, что в июле также запустит такую услугу.

Технологии
Новости

В работе «Амедиатеки» произошел сбой из-за ажиотажа вокруг «Игры престолов»

Ведомости
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Перед премьерой первой серии последнего – восьмого – сезона сериала «Игра престолов» в работе сервиса «Амедиатека» произошел сбой, пишет TJ.

«Амедиатека» владеет эксклюзивными правами на сериал в России. У пользователей, в частности, возникли проблемы с загрузкой серии, а также с тем, что сервис показывал плашку «Скоро» у уже вышедшей серии.

«Амедиатека» сообщила на своей странице «В контакте» о проблемах с начислением подписок – высокая нагрузка на серверы привела к снижению скорости обработки платежей.

Премьера первой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов», который производит телеканал HBO, состоялась 15 апреля в 4.00 утра мск. Сезон будет состоять из шести серий, последняя выйдет 19 мая.

«Игра престолов» – сериал в жанре фэнтези. Он основан на цикле «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась в 2011 г.

Стиль жизни
Новости

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем – 15 апреля ей исполнилось 70 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин направил Пугачевой телеграмму. В ней он отметил, что талант, неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли певицу «на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу».

Также президент отметил, что Пугачева сделала значимый вклад в развитие российского музыкального искусства. Он пожелал ей здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Алла Пугачева родилась в 1949 г. Она является исполнителем таких, в частности, песен, как «Старинные часы», «Миллион алых роз», «Маэстро». В 1991 г. ей было присвоено звание народной артистки СССР, также она награждена орденами «За заслуги перед отечеством» II и III степеней (1999, 2009 гг.). В 2010 г. певица объявила о прекращении концертной деятельности.

Политики и бизнесмены рядом с Аллой Пугачевой. Фотографии

Технологии
Новости

«Коммерсантъ» рассказал о новой схеме мошенничества в рунете

Ведомости
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В Роскомнадзор и МВД в апреле поступили жалобы пользователей интернета, ставших жертвами мошенничества под видом «беспроигрышных лотерей» и опросов за вознаграждение. Об этом рассказал «Коммерсанту» неназванный источник.

По его словам, для участия в лотерее или опросе пользователей просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. При выводе денег использовалась платежная система Tele2, говорит источник. Оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей, оценил он.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила получение жалоб, но отметила, что установить факты мошенничества возможно только при оперативно-розыскной работе, что не входит в компетенции этого ведомства. МВД не предоставило комментариев.

Жалоб на мошенничество с использованием сим-карт Tele2 в последнее время не было, отметила пресс-служба оператора. Компания принимает все необходимые меры по борьбе с мошенниками в соответствии с законом и успешно ведет эту борьбу, подчеркнула она, добавив, что недавно перестала принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и в настоящее время работает с Газпромбанком.

Владелец ChronoPay Павел Врублевский отметил, что платформа заметила аномальный рост денежных переводов у оператора. ChronoPay вынужден был включить фильтры, после чего оборот вернулся на старые показатели, рассказал Врублевский. Но, добавил он, через несколько недель оператор перестал работать с платформой, а трафик платежей пошел через собственный шлюз Tele2 в одном из банков.

Для ограничения подозрительных трансакций операторы устанавливают лимиты по снятию наличных, как правило от 5000 до 15 000 руб. в день и до 400 000 руб. в месяц, пишет «Коммерсантъ». Как утверждают собеседники газеты на рынке связи, Tele2 установил ограничение в 15 000 руб., однако трансакции можно совершить до 50 в сутки. Оператор указывает, что перевод денег с мобильного счета ограничен 600 000 руб. в месяц, а лимит в день – 100 000 руб.

Бизнес
Новости

Бывший завод Порошенко станет главной ремонтной базой кораблей Черноморского флота

Ведомости
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Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе («Севморзавод»), принадлежавший ранее президенту Украины Петру Прошенко, должен стать базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора завода Владимира Баженова. По его словам, для этого на «Севморзаводе» разработана программа модернизации и технического перевооружения. Первые военные корабли Черноморского флота могут встать на ремонт в доки завода в течение года, уточнил Баженов.

«Севморзавод» расположен на двух площадках: основной «Южной» и «Инкерман». Их общая площадь составляет 53 га. На заводе есть два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовлению судового оборудования, систем и трубопроводов. По словам Баженова, завод располагает условиями для ремонта, докования, переоборудования и модернизации различных кораблей и судов. Сейчас на «Севморзаводе» строят два тяжелых плавучих крана – ПК-400 «Севастополь» и ПК-700 «Григорий Просянкин».

Севастопольский морской завод был создан в 1783 г. С 2010 г. до начала 2015 г. он контролировался структурами Порошенко, после чего был национализирован и передан в собственность Севастополя. В конце 2015 г. севастопольский филиал центра судоремонта «Звездочка» подписал с «Севморзаводом» договор об аренде его основных производственных мощностей сроком на 49 лет. В феврале 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением перевел «Севморзавод» в федеральную собственность.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Росрыболовство определило размер лотов для крабовых квот на аукционах

Ведомости
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Предложения Росрыболовства по количеству и составу лотов для аукционов по распределению части крабовых квот содержатся в презентации агентства, на которую ссылается «Коммерсантъ». Всего ведомство предлагает разыграть 36 лотов общим объемом 5470 т. В первом лоте – 839 т – предлагаются крабы, выловленные в Японском море и в районе Курил. Еще 21 лот на 1005 т – это крабы Охотского моря, 6 лотов на 1100 т – из Берингова моря и 5 лотов на 988 т – камчатские крабы.

В Росрыболовстве рассчитывают, что первые торги пройдут в июле 2019 г. Как уточнили в ведомстве, стартовая цена каждого лота будет зависеть от ставки сбора и срока закрепления квоты. В среднем она должна быть на уровне 300–500 млн руб. за лот.

От продажи предлагаемых на аукционы 5470 т краба можно выручить от $38,5 млн до $110 млн (2,47–7,08 млрд руб.), говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Исходя из текущих цен за 15 лет выручка может превысить 100 млрд руб. В Росрыболовстве рассчитывают, что продажа всех лотов принесет примерно 82 млрд руб., т. е. в среднем каждый лот на торгах может вырасти в 4,5–7,5 раза. При этом собеседник в отрасли считает, что на аукционы планируется выставить слишком большой объем, который может обрушить рынок.

Законопроект, предусматривающий распределение до 50% квот на вылов краба через аукционы, был внесен в Госдуму 19 марта, а принят в окончательном чтении уже 10 апреля. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Крабовые квоты будут закрепляться на 15 лет. Победителям аукционов дается не более пяти лет на реализацию проектов «по строительству объектов на территории РФ». В Росрыболовстве поясняли, что речь идет о судах-краболовах длиной свыше 50 м.

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Политика
Новости

Трамп накопил на переизбрание более $40 млн

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп собрал $30 млн в бюджет избирательной кампании за I квартал 2019 г., сообщает CNBC. Вместе с привлеченными ранее средствами размер его предвыборного фонда сейчас оценивается более чем в $40 млн. Средний взнос составил примерно $34, передает CNN. К этому можно прибавить бюджет, привлеченный национальным комитетом республиканской партии – $46 млн. Таким образом, на переизбрание Трампа собрано около $86 млн.

Сборы штаба Трампа превысили бюджеты демократов: сенатора от Вермонта Берни Сандерса, аккумулировавшего $18,2 млн, и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис – $12 млн. Суммарно восемь потенциальных кандидатов, намеревающихся баллотироваться в президенты от демпартии, собрали $65,8 млн.

Трамп стал единственным президентом, который начал собирать деньги на переизбрание, едва вступив в должность, в январе 2017 г. Именно тогда он подал документы на переизбрание, что позволило ему собирать средства в предвыборный фонд в течение всего времени своей работы. В общей сложности штаб рассчитывает собрать к президентским выборам $1 млрд, отмечает Bloomberg.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, расходы на прошлую президентскую кампанию, длившуюся 17 месяцев, у Трампа составили $429,5 млн, у его соперницы от демпартии Хиллари Клинтон – $897,7 млн.

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