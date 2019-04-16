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Украинский суд освободил Надежду Савченко из-под стражи

Броварский городской районный суд на Украине освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко, сообщает телеканал «112 Украина». Такое решение было принято в связи с истечением срока действия меры пресечения.

«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — приводит украинское издание «Вести» слова Савченко.

Савченко лишили депутатской неприкосновенности в марте 2018 г., после этого она была задержана и арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко готовила теракты в здании Верховной рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Вместе по делу проходит руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, его также освободили из-под стражи 16 апреля.

Освобождение Савченко произошло за пять суток до второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.