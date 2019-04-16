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NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе

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Газеты The New York Times и The Wall Street Journal получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте премии.

NYT 18 месяцев изучала финансы семьи Трампа, и пришли к выводу, что история создания его бизнес-империя «была пронизана уклонениями от уплаты налогов». Также в расследовании доказывается, что большую часть состояния Трамп унаследовал от своего отца, а не заработал самостоятельно, как он не раз рассказывал. WSJ получила награду в номинации «Национальный репортаж» за «раскрытие секретных выплат президента Трампа двум женщинам во время его избирательной кампании». Героини расследования утверждали, что вступали с Трампом в интимную связь, а плату получили за молчание во время избирательной кампании. Этот эпизод использовался противниками Трампа как аргумент для призыва к его импичменту.

Премию в номинации «Международный репортаж» получили репортеры Associated Press за рассказ о зверствах войны в Йемене – краже продовольственной помощи и голодающих, которые едят листья, о детях-солдатах и о пытках заключенных. Награды в той же номинации удостоились журналисты агентства Reuters, за расследование об убийстве 10 беженцев-рохинджа в Мьянме. За свой репортаж журналисты Ва Лона и Кья Со Оо были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне Мьянмы, напоминает агентство. Премии получили и фотокорресподенты Reuters за снимки, рассказывающие о мигрантах на границе с США.

Обладателями самой престижной премии в области журналистики стали также The South Florida Sun-Sentinel и The Pittsburgh Post-Gazette. Награды в области литературы получили Ричард Пауэрс и Джеки Сибблис Дрери. Пулитцеровской премии за вклад в американскую музыкальную культуру посмертно удостоилась «королева соула» Арета Франклин.

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Новости

Конгрессмены США запросили у крупнейших банков информацию о связях Трампа с Россией

Ведомости
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Палата представителей, контролирующаяся Республиканской партией, направила повестки крупнейшим международным банкам с требованием предоставить информацию о сделках президента США Дональда Трампа с российскими банками. Об этом пишет New York Times со ссылкой на знакомые с расследованием источники. Повестки получили, в частности, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф уточнил, что группа конгрессменов совместно с комитетом финансовых услуг направила запросы 15 апреля, передает Bloomberg. Конгрессменов интересуют дела, которые банки вели с фигурантами списка подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы. В отношении Deutsche Bank расследование ведется с января 2019 г., с тех пор как демократы получили большинство в нижней палате Конгресса. По словам Шиффа, банк сотрудничает со следствием, поэтому в его адрес была направлена так называемая «дружественная повестка». Обычно она выдается, когда компания или банк готовы предоставить информацию, но хотели бы получить официальный запрос. Представитель Deutsche Bank Керри Макхью подтвердила, что банк ведет с комитетами продуктивный диалог.

Ко времени вступления в должность президента у Трампа в Deutsche Bank было непогашенных кредитов на $340 млн, следует из его последней декларации. При этом, отмечает агентство, банк кредитовал Трампа десятилетиями, даже когда другие банки отказывали ему в деньгах. Всего да это время Deutsche Bank выдал его структурам около $2 млрд. Возможные финансовые рычаги влияния не были упомянуты в четырехстраничном резюме генпрокурора Уильяма Барра о выводах спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который 22 месяца вел расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 г.

Эрик Трамп, сын президента США и исполнительный вице-президент Trump Organization считает, что повестки являются «беспрецедентным злоупотреблением властью», а также «последней попыткой демократов» в Палате представителей напасть на главу государства и его семью, приводит агентство выдержки из его заявления.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о планах российской компании выращивать бананы и ананасы на Филиппинах

Ведомости
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Выращивать бананы и ананасы на Филиппинах собирается российская компания российская Vigorous Alliance со штаб-квартирой в Дубае. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на секретаря департамента сельского хозяйства Филиппин Эмманюэля Пиньоля. По его словам, этот проект станет частью сделки между Vigorous Alliance и филиппинской компанией по продаже удобрений Planters Products Inc. Соглашение руководители фирм Мердан Гурбанов и Родел Манара заключили 4 апреля. Кроме того Vigorous Alliance также поставит на Филиппины удобрения для местных производителей риса. Общий объем инвестиций в проект оценивается в $577 млн.

Vigorous Alliance сможет производить около 59 000 тонн бананов мелких сортов и 175 000 тонн ананасов, подсчитал президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко. Руководитель Ассоциации садоводов России Игорь Муханин отмечает, что если у Vigorous Alliance российские владельцы, ей будет не сложно договориться с российскими сетями о поставках фруктов. По словам Пиньоля, Vigorous Alliance также ведет переговоры с правительством автономного района Бангсаморо об использовании или аренде единственного глубоководного порта автономии – Поллок. Его реконструкция и развитие оцениваются в $15 млн. По мнению Пиньоля, порт может стать для Vigorous Alliance «ключевым элементом» проекта по бананам и ананасам.

До сих пор Vigorous Alliance никак не заявляла о себе. Ее владельцы не известны. Руководитель Мердан Гурбанов, по словам Пиньолы, прибыл в Манилу в начале апреля вместе с партнером Львом Деньговым. Последний в 2017 г. был главой российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИДе и Госдуме и помощником главы Чеченской Республики. В 2015–2018 гг. он участвовал в освобождении 21 российского и белорусского гражданина.

Российско-филиппинские отношения активизировались после прихода к власти в 2016 г. президента Родриго Дутерте, заявившего о переориентации курса своей страны с США на Россию и Китай. Однако сделать это на практике пока не получилось. В октябре 2017 г. между Филиппинами и Россией было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а в декабре 2018 г. Манила закупила более дорогие американские вертолеты UH-60 Black Hawk вместо российских из-за боязни санкций со стороны Вашингтона.

Политика
Новости

Украинский суд освободил Надежду Савченко из-под стражи

Ведомости
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Броварский городской районный суд на Украине освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко, сообщает телеканал «112 Украина». Такое решение было принято в связи с истечением срока действия меры пресечения.

«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — приводит украинское издание «Вести» слова Савченко.

Савченко лишили депутатской неприкосновенности в марте 2018 г., после этого она была задержана и арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко готовила теракты в здании Верховной рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Вместе по делу проходит руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, его также освободили из-под стражи 16 апреля. 

Освобождение Савченко произошло за пять суток до второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.

Политика
Новости

Пожарные заявили о спасении каркаса Собора Парижской Богоматери от обрушения

Ведомости
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Пожарным, по предварительным данным, удалось спасти от полного обрушения конструкцию и две башни Собора Парижской богоматери, сообщает Associated Press со ссылкой на начальника французской пожарной охраны Жан-Клода Галле. На то, чтобы полностью потушить пожар, потребуется еще 3-4 часа, уточнил государственный секретарь при министре внутренних дел Лор Нуньес.

Reuters сообщает, что минимум один пожарный получил серьезные травмы при тушении огня.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19:50 мск). Огонь начал распространяться на верхних уровнях собора. Официально причина пожара пока не называлась, но Cnews со ссылкой на пожарных сообщило, что возгорание могло возникнуть при реставрации здания. Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба. По данным источников Reuters, в качестве возможной причины пожара рассматривается случайность.

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы и большая часть кровли собора. Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал восстановить его. «Отвечая на поступившие многочисленные обращения, мы решили начать национальную кампанию сбора средств на его восстановление», — сообщил французский лидер. Он также попросил о помощи международное сообщество. Макрон отметил, что «худшего удалось избежать» и поблагодарил пожарных за «смелость» и «высокий профессионализм».

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотографии

Политика
Новости

Власти Франции объяснили отказ тушить с воздуха Собор Парижской Богоматери

Ведомости
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Французская экстренная служба Sécurité civile объяснила отказ тушить пламя, охватившее Собор Парижской Богоматери, с воздуха риском обрушения всей конструкции. Об этом говорится в сообщении службы в Twitter. К месту ЧП стянуты сотни пожарных, которые делают все возможное, чтобы взять огонь под контроль, уточнила служба.

Мощный пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Вскоре огонь охватил шпиль собора и помещения под ним. В результате шпиль и крыша обрушились, пожар перекинулся на одну из башен собора. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные пытаются взять под контроль распространение огня, а также спасти произведения искусства. Официальных данных о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, он мог начаться на строительных лесах. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование.

Президент США Дональд Трамп призвал принять незамедлительные меры для тушения пожара. «Так ужасно видеть мощный пожар в Нотр-Даме в Париже. Возможно, должна быть задействована пожарная авиация. Надо действовать быстро!» – написал он в своем Twitter.

Собор Парижской Богоматери – одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Кафедральный собор архиепархии строился почти два века – с 1163 по 1345 г. Его возвели по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли, главными создателями считаются два архитектора – Жан де Шель, работавший над зданием с 1250 по 1265 г., и создатель Святой капеллы Пьер де Монтрей, руководивший работами с 1250 по 1267 г.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотографии

Политика
Новости

Президент Франции приехал к горящему Собору Парижской Богоматери

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул Елисейский дворец и приехал к горящему Собору Парижской Богоматери в 20.15 по парижскому времени, сообщает газета Le Figaro. По данным газеты, на месте происшествия ожидаются председатель Национальной ассамблеи Франции Ришар Ферран и премьер-министр Эдуар Филипп.

«Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас», – написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

К горящему зданию стянуты пожарные команды Парижа. Мэрия Парижа начала эвакуацию жителей острова, работников предприятий и туристов, остановившихся в отелях, расположенных неподалеку от места пожара.

Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) – кафедральный собор архиепархии Парижа, один из символов французской столицы. Пожар в Соборе начался в 18.50 по парижскому времени. К настоящему моменту обрушился шпиль здания, загорелась крыша.

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Бизнес
Новости

«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

Ведомости
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«Газпром» и государственный туркменский концерн «Туркменгаз» подтвердили возобновление поставок туркменского природного газа в Россию, сообщают электронная газета нефтегазового комплекса Туркменистана и ТАСС со ссылкой на представителя компании.

У «Газпрома» есть контракт на покупку газа у Туркменистана. Последние поставки по нему произошли в 2015 г. С 2016 г. туркменский газ в Россию не поставлялся. «Газпром» назвал это «контрактной паузой». Российскую сторону не устраивала цена газа, но договориться о ее снижении с туркменскими коллегами не удалось. «Газпром экспорт» подал иск в арбитраж, требуя пересмотра стоимости газа с 2010 г. Размер компенсации, по данным «Интерфакса», российская компания оценивала примерно в $4 млрд.

Осенью 2018 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прилетал в Ашхабад на переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, после чего в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении поставок. Поставки возобновлены по действующему межправительственному соглашению между Туркменистаном и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 г.

Политика
Новости

У горящего собора Парижской Богоматери обрушилась крыша

Ведомости
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У горящего собора Парижской Богоматери обрушилась крыша. Огонь перекинулся на несущую конструкцию Нотр-Дама, сообщает представитель собора.

В Соборе Парижской Богоматери в 18.50 произошел пожар, сообщает газета Le Monde. Изначально огнем был охвачен шпиль здания и помещения под ним. Спустя приблизительно час шпиль обрушился. Возгорание связано именно с проведением ремонтных работ в стреле собора, передает Cnews со ссылкой на заявление парижских пожарных.

По состоянию на 21.30 информации о пострадавших нет, отмечают RTBF и BFMTV. Полиция и спасатели оцепили территорию вокруг собора. К месту происшествия прибыли пожарные.

Технологии
Новости

Путин расширил полномочия «Роскосмоса»

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия «Роскосмоса» в области создания коммерческих и некоммерческих организаций. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

В состав «Роскосмоса» теперь могут быть включены общества с ограниченной ответственностью (ООО), ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации. С госкорпорации также снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм. «Роскосмосу» разрешено принимать участие в работе иностранных структур при условии, что это соответствует целям, для которых она была создана.

Согласно действующим нормам, «Роскосмос» может создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации. Нормы об участии в иностранных структурах на сегодняшний день отсутствуют. Теперь же уточнен порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса «Роскосмоса», полномочия наблюдательного совета госкорпорации.

Политика
Новости

Мексика создаст «институт Робин Гуда», чтобы вернуть награбленное коррупционерами

Ведомости
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Мексика создаст организацию, которая займется возвращением государству и народу активов, конфискованных у политиков-коррупционеров и представителей организованной преступности, передает Reuters Latina America со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По словам Обрадора, сейчас готовится законопроект о создании специального института, который будет работать, как Робин Гуд или знаменитый мексиканский разбойник Чучо эль Рото, и оперативно возвращать все украденное. Средства, вырученные от конфискации активов, пойдут прежде всего на развитие больниц и школ, пообещал президент.

По данным Transparency International, Мексика входит в число стран, не принимающих необходимых мер для борьбы с коррупцией, и в индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация, сейчас занимает 138-е место наряду с Папуа – Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном и Россией.

После вступления в должность президента Мексики 1 декабря 2018 г. Обрадор пообещал народу бороться с «раковой опухолью» коррупции.

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Политика
Новости

Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным временное отстранение от должности сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС. «Жалобу защиты оставить без удовлетворения», – огласила решение судья.

Сам Арашуков заявил в суде, что его «не хотят видеть в должности сенатора». Все происходящие с ним после задержания события он назвал попыткой лишить его полномочий члена Совета Федерации. Арашуков также напомнил, что его вина еще не доказана.

Неделей ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста Арашукову до 30 июня. Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации в конце января. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. В середине марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Арашукова от должности сенатора. В суде следователь заявил, что сенатор может использовать свое положение для угроз свидетелям и потерпевшим, оказывая давление на ход следствия.

Комментируя дело Арашукова, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сказала, что сенатор может быть лишен полномочий в двух случаях: если он сам напишет заявление или суд признает его виновным.

Сенатор Арашуков в Басманном суде

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