Политика

Новости

NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе

Газеты The New York Times и The Wall Street Journal получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте премии.

NYT 18 месяцев изучала финансы семьи Трампа, и пришли к выводу, что история создания его бизнес-империя «была пронизана уклонениями от уплаты налогов». Также в расследовании доказывается, что большую часть состояния Трамп унаследовал от своего отца, а не заработал самостоятельно, как он не раз рассказывал. WSJ получила награду в номинации «Национальный репортаж» за «раскрытие секретных выплат президента Трампа двум женщинам во время его избирательной кампании». Героини расследования утверждали, что вступали с Трампом в интимную связь, а плату получили за молчание во время избирательной кампании. Этот эпизод использовался противниками Трампа как аргумент для призыва к его импичменту.

Премию в номинации «Международный репортаж» получили репортеры Associated Press за рассказ о зверствах войны в Йемене – краже продовольственной помощи и голодающих, которые едят листья, о детях-солдатах и о пытках заключенных. Награды в той же номинации удостоились журналисты агентства Reuters, за расследование об убийстве 10 беженцев-рохинджа в Мьянме. За свой репортаж журналисты Ва Лона и Кья Со Оо были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне Мьянмы, напоминает агентство. Премии получили и фотокорресподенты Reuters за снимки, рассказывающие о мигрантах на границе с США.

Обладателями самой престижной премии в области журналистики стали также The South Florida Sun-Sentinel и The Pittsburgh Post-Gazette. Награды в области литературы получили Ричард Пауэрс и Джеки Сибблис Дрери. Пулитцеровской премии за вклад в американскую музыкальную культуру посмертно удостоилась «королева соула» Арета Франклин.