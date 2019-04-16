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В Госдуме прокомментировали идею упростить получение гражданства жителями Донбасса

Для упрощения получения гражданства России жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «созрела благоприятная почва» после того, как им не дали возможности проголосовать на выборах президента Украины. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Депутат считает, что «решение Киева о недопуске к выборам не оставило даже технической возможности жителям юго-востока быть гражданами Украины».

Высокопоставленный российский чиновник в разговоре с «Ведомостями» не исключил, что для жителей ДНР и ЛНР действительно могут упростить получение гражданства. По словам источника, близкого к руководству ДНР, слухи об этом ходят больше месяца. Однако, несмотря на слухи, реальных мер никто не видел, добавил офицер армии ДНР.

Ранее РБК и «Коммерсантъ» сообщили со ссылкой на источники, что Кремль рассматривает возможность предоставления жителям Донбасса российского гражданства по упрощенной процедуре – без экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет. Соответствующий указ президент может подписать после выборов на Украине.