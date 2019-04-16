Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж против России
Мосгорсуд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Его адвокат Илья Новиков заявил, что Берг не будет обжаловать приговор. Норвежец планирует попросить о помиловании после того, как приговор вступит в законную силу.
Берг был арестован в декабре 2017 г. Он был задержан с поличным, когда полицейский Алексей Житнюк передавал ему сведения о Военно-морском флоте России. В декабре прошлого года Житнюка приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Берг вину не признает, но подтверждает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами. По словам Берга, он приехал в Россию по просьбе разведывательной службы Норвегии и выполнял роль курьера, но не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий, рассказали защитники норвежца.