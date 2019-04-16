Обвиненная в связях с ИГ Варвара Караулова выйдет на свободу
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», передает ТАСС.
ФСИН выступала против условно-досрочного освобождения Карауловой, сообщил агентству ранее ее адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, в администрации колонии объяснили это расстегнутой пуговицей во время работы и желанием девушки прилечь на кровать.
В июне 2015 г. Караулову задержали на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию. Она заявляла, что не хотела примкнуть к террористам. Девушка объяснила свою поездку тем, что влюбилась в вербовщика ИГ и хотела с ним встретиться.
В декабре 2016 г. Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. В марте 2017 г. Верховный суд России подтвердил приговор. После этого ее этапировали в исправительную колонию № 1 в Вологде.