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Зеленский рассказал о разногласиях с Порошенко по дебатам на «Олимпийском»

Актер Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, набравший в первом туре больше всех голосов, записал видео для Instagram, в котором рассказал о разногласиях с командой соперника — действующего главы государства Петра Порошенко — по организации предвыборных дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«У нас продолжаются дебаты перед дебатами. Сначала мы обсуждали дату, затем НСК "Олимпийский". Теперь у команды президента появились новые условия», — рассказал Зеленский на записи.

По его словам, штаб Порошенко просит сделать не одну, а две сцены для участников дебатов. Также он предлагает разделить людей, пришедших в «фан-зону», которая разместится на стадионе, на две группы сторонников того или другого кандидата. Соглашаться с этими условиями Зеленский отказался.

В начале апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на «Олимпийском» и предложил назначить их на 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах, но настаивал на другой дате – 14 апреля, а 19-ого числа предложил Зеленскому встретиться в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. 14 апреля Порошенко прибыл на «Олимпийский». Зеленский там так и не появился. Действующий украинский президент выступил перед собравшимися на стадионе людьми и ответил на вопросы журналистов.

16 апреля штабы Зеленского и Порошенко договорились об аренде «Олимпийского» для дебатов вечером 19 апреля.