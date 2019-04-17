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СМИ сообщили о 20-минутном промедлении с вызовом пожарных в Нотр-Дам

Пожарная сигнализация сработала в соборе Парижской Богоматери 15 апреля в 18.20 по местному времени, однако служащие вызвали пожарных лишь 23 минуты спустя – в 18.43. Все это время сотрудники собора самостоятельно пытались найти источник возгорания, пока сигнализация не сработала во второй раз.

Хронологию событий восстановил прокурор Парижа Реми Хейц, слова которого приводят Buzz Feed News и Washington Post. После первого срабатывания сигнализации служащие собора провели эвакуацию находившихся в соборе прихожан, поскольку месса началась несколько раньше. Как заявил органист Нотр-Дама Иоганн Вексо французской газете Ouest-France, первые минуты не чувствовалось даже запаха дыма. После второго срабатывания сигнализации стало понятно, что возгорание возникло на крыше. Ректор Нотр-Дама Патрик Шове рассказал, что пожарные трижды в день проводят «оценки» в уязвимом районе под деревянной крышей.

Причины возгорания всемирно известного собора еще выясняются. По прогнозам Хейеца, дело будет «долгим» и «сложным». Пока в качестве основной версии французское следствие рассматривает «теорию несчастного случая», пояснил прокурор Парижа.

Накануне министр культуры Франции Франк Ристер сообщил, что большая часть реликвий собора сохранена. В их числе терновый венец Иисуса Христа и туника Святого Луи, французского короля XIII века. Огонь не затронул и соборный орган, но пока не ясно, не был ли он поврежден при тушении. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.