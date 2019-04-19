Политика

Новости

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в прямом эфире на телеканале «1+1» представил команду, с которой, в случае победы, будет руководить государством. Вместе с ним в студию пришли 20 человек.

За внутреннюю политику в администрации Зеленского будет отвечать Дмитрий Разумков – политтехнолог, сын помощника первого президента Украины Леонида Кучмы Александра Разумкова. Лидеру партии «Слуга народа» и по совместительству руководителю юмористической студии «Квартал 95» Ивану Баканову предстоит работать с Верховной радой. Реформированием правовых институтов займется идеолог партии Руслан Степанчук. Ответственным за избирательное законодательство назван адвокат Сергей Кальченко. Выстраивать международные отношения предстоит доктору юридических наук, завкафедрой права в Киевском национальном лингвистическом университете Александру Мережко. Также в команде Зеленского есть два эксперта по диджитал-решениям – Галина Янченко, которая также компетентна в антикоррупционной политике, и Михаил Федоров.

Условный силовой блок будет представлен входившим в Национальное агентство по противодействию коррупции Русланом Рябошапкой, потенциальным куратором правохранительных органов, юристом Денисом Монастырским, адвокатом Сергеем Ионушасом, который будет отвечать за органы правосудия, а также экспертом по безопасности и обороне Иваном Апаршиным. Доктор юридических наук, профессор, завкафедрой гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В. Н. Каразина Ирина Венедиктова займется реформой судебной системы.

Финансово-экономическую политику в администрации Зеленского будут определять экс-глава Минфина Украины Александр Данилюк, которому предстоит курировать международную деятельность, а также финансы и банки, президент Ассоциации налоговых советников Даниил Гетманцев – будет отвечать за экономику и налоги, Виктория Страховая – за банковскую деятельность. Вероятным куратором энергетики, ЖКХ и антимонопольного регулирования назван Андрей Герус, работавший в национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В социальный блок администрации Зеленского могут войти директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак, которому предстоит заниматься образованием, и врач Евгений Комаровский – в качестве советника по вопросам здравоохранения. Решать экологические проблемы будет лидер движения «Зеленый фонд» Олег Бондаренко. Ответственной за гендерное равноправие названа Марина Бардина.

Во второй тур на выборах президента Украины вышли Владимир Зеленский с 30% и действующий лидер Украины Петр Порошенко – с 16%. Голосование состоится 21 апреля. Сегодня кандидаты должны провести дебаты на стадионе «Олимпийский».