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СМИ узнали о предложении России к США исключить развязывание ядерной войны

Ведомости
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Москва подготовила проект совместного заявления президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором фиксировалось намерение исключить возможность начала ядерной войны. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», – цитирует «Коммерсантъ» документ, разработанный в октябре 2018 г. и переданный США. Ответа на свое предложение Москва до сих пор не получила.

Предложение Москвы было передано США в тот момент, когда Вашингтон объявил о неизбежном выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 21–23 октября в Москву приезжал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон с разъяснениями условий спасения договора. Незадолго до его визита министр иностранных дел Сергей Лавров предложил переподтвердить принятые еще в период противостояния СССР и США документы о недопущении ядерной войны. Как отмечает издание, Лавров мог говорить о двух бессрочных документах: «Соглашении о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США» от 1971 г. и «Соглашении между СССР и США о предотвращении ядерной войны» от 1973 г. В первом стороны обязались прилагать все усилия для предотвращения ядерной войны. Во втором – предотвратить «возникновение ситуаций, способных вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных конфронтаций и исключить возникновение ядерной войны между ними и между каждой из сторон и другими странами». Также в 1985 г. лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган приняли заявление о том, что «ядерная война недопустима», поскольку «в ней не может быть победителей».

Москва настаивает на том, что Россия и США, как ведущие ядерные державы, несут особую ответственность за сохранение мира, пояснил собеседник издания. Именно они «должны инициировать процесс восстановления управляемости международными отношениями».

Пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан, отвечая на вопрос об отсутствии реакции Вашингтона на инициативу Москвы, заявила, что Соединенные Штаты «по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями», который способствует их собственной безопасности, а также их союзников и партнеров. Она отметила, что США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, и привела в пример консультации по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), которые прошли в Женеве 3–12 апреля.

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Недвижимость
Новости

Реконструкцией посольства США в Москве займется подрядчик Госдепа

Ведомости
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Крупный строительный подрядчик Госдепа Desbuild Inc. будет реконструировать комплекс зданий посольства США на Новинском бульваре, пишет «Коммерсантъ». Для этого компания учредила ООО «Десбуилд», основным видом деятельности структуры является строительство жилых и нежилых зданий, следует из данных ЕГРН. Реконструкция посольства США станет первым проектом Desbuild в России. Общая стоимость контракта составит $63,3 млн (4,05 млрд руб.), пишет газета со ссылкой на базу данных госконтрактов США. Ни американский офис Desbuild, ни его российская структура пока не комментируют свой выход на российский рынок.

В феврале 2018 г. американская дипмиссия начала искать подрядчика для реконструкции комплекса зданий на Новинском бульваре в Москве. Предполагаемая стоимость работ оценивалась на тот момент в $100 млн (6,4 млрд руб.). Контракт с Desbuild был заключен в сентябре 2018 г. Компания должна завершить реконструкцию в ноябре 2021 г. Перечень работ, которые проведет Desbuild в комплексе зданий посольства, неизвестен.

Строительство нового комплекса зданий для посольства США на Новинском бульваре началось в 1979 г. Но в 1985 г. работы были приостановлены из-за сведений о наличии в главном здании прослушивающих устройств. В 1992 г. российская и американская стороны договорились о строительстве здания по одобренному властями США проекту с использованием американских материалов. В итоге нынешний комплекс зданий посольства был частично перестроен и открылся в 2000 г. До этого американское посольство размещалось в Доме Жолтовского (ул. Моховая,13). Сейчас там располагается главный офис АФК «Система».

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Бизнес
Новости

Близкий к Ротенбергам «Транслом» приобретает поставщика металлолома у Пумпянского

Ведомости
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Компания «Транслом» договорилась о покупке металлоломной компании «ТМК Чермет» у «Синары» Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки. Гендиректор «ТрансЛома» Сергей Астахов уточнил, что «сделка вероятна, но на сегодняшний день не закрыта». Сумму покупки он не назвал. «Транслом» связывают с бизнес-интересами семьи Аркадия Ротенберга, хотя его представитель ранее это отрицал.

Сейчас «ТрансЛом» ожидает одобрения покупки со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). После закрытия сделки ежегодные поставки «Транслома» на рынок могут превысить 4 млн тонн лома, тогда как сейчас речь идет о 3 млн т., уточнил Астахов. Компания планирует занять более 20% рынка, «став генеральным поставщиком Северского, Волжского и Таганрогского заводов Трубной металлургической компании (ТМК)», говорит владелец ломосборочной компании «Экосистема» Андрей Чугункин.

«ТрансЛом», ранее принадлежавший РЖД, а с октября 2016 г. подконтрольный компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина, работает с ломом железнодорожной монополии и Минобороны.

В начале апреля крупнейшие нефтяные компании жаловались премьеру Дмитрию Медведеву на Росприроднадзор, запретивший им повторное использование демонтированных нефтегазовых труб, сообщал «Коммерсантъ». Нефтяники прогнозировали, что инициатива может привести к задержке в ремонте и замене нефтепроводов. Близкие к компаниям собеседники отмечали, что новые требования ограничили доступ небольших компаний к рынку переработки лома в пользу крупных игроков. Структуры «Транслома» запрет поддерживают, указывая на то, что некоторые компании «всерую» продавали на рынок до 70–80% своих отработанных труб, которые после реставрации возвращались на рынок «под видом новых», но гораздо более дешевых.

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Технологии
Новости

Российские разработчики приложений обвинили Apple в задержке ежемесячных выплат

Ведомости
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Разработчики приложений для App Store пожаловались на то, что Apple задерживает им ежемесячные выплаты без объяснения причин, пишет «Коммерсантъ». Первые жалобы появились на форуме Apple и на странице компании в Facebook еще в начале марта: разработчики требовали денег за январь. Создатель приложений Rocka и «ВКармане» Сергей Пахандрин рассказал газете, что в апреле часть компаний получила выплаты от Apple, а другая осталась без денег и объяснений. Источник газеты на рынке сообщил, что в Apple осведомлены об обеспокоенности разработчиков. В самой компании официальных комментариев на эту тему не дают.

По данным источника «Ъ» в отрасли, с такой проблемой столкнулись в основном россияне. Однако на форуме есть аналогичные жалобы от их коллег из Китая, Европы и США.

Ряд разработчиков предполагают, что и на этот раз проблема может быть на стороне российских банков из-за санкций США. Опрошенные газетой кредитные организации заявили, что имеют отношения к задержкам выплат.

Чистая прибыль Apple в 2018 г. составила $59,53 млрд. В I квартале 2019 финансового года показатели компании снизились, следует из отчетности Apple. Чистая прибыль Apple в отчетном периоде составила $19,9 млрд по сравнению с $20 млрд годом ранее. Выручка Apple составила $84,31 млрд, что на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В Apple связывают снижение показателей из-за слабых продаж iPhone.

Бизнес
Новости

Сеть ресторанов быстрого питания «Му-му» начала продавать франшизы

Ведомости
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Сеть ресторанов быстрого питания «Му-му», входящая в ресторанную группу Maison Dellos Андрея Деллоса, начала продавать франшизы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с предложением. Вместе с потенциальными партнерами группа Деллоса рассчитывает открыть по франшизе 27 заведений в Москве и 15 в крупных городах Подмосковья (Реутов, Подольск, Красногорск и другие). Единоразовый платеж покупателя франшизы владельцу торговой марки (паушальный взнос) составит 2,5 млн руб. Вложения в одно кафе оцениваются в 30 млн руб. и 27 млн руб. соответственно, а срок окупаемости заведения – в три года.

Ресторанная группа Maison Dellos основана Андреем Деллосом в 1991 г. В холдинг входят рестораны «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Матрешка», «Казбек», «Бочка», «Шинок», «Фаренгейт» и «Волна», а также сеть недорогих ресторанов «Му-му». Помимо ресторанов структура холдинга включает кейтеринговую компанию, бутики ювелирного дома Buccellati, центр косметологии «Посольство красоты», галерею «Турандот антик».

В 2017 г. Maison Dellos открыл в Париже на углу площади Мадлен и бульвара Мадлен флагманский ресторан под брендом «Кафе Пушкинъ» – Café Pouchkine Madeleine.

Политика
Новости

CNN: Короткое замыкание является не единственной версией причин возгорания Нотр-Дама

Ведомости
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Парижская прокуратура «не исключает никаких гипотез» возникновения пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает CNN со ссылкой на источник в ведомстве. Накануне Le Parisien сообщил, что основной версией криминалистов является короткое замыкание, возникшее у основания шпиля. Однако, по данным собеседника телеканала, это не единственная линия расследования.

При этом в прокуратуре Парижа уточнили, что пока «ничто в расследованиях не указывает на преступное происхождение» пожара. Накануне следователи смогли добраться до некоторых участков, где произошел пожар, и приступить к проверкам. Пока приоритетной версией причин пожара остается «случайность».

Пожар вспыхнул под деревянной крышей Нотр-Дама вечером 15 апреля. Ранее ректор собора Патрик Шове рассказывал, что пожарные оценивали уязвимости в этом районе трижды в день. Потушить пожар удалось лишь утром 16 апреля. Восстановление собора может занять пять лет. 

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Политика
Новости

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Ведомости
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Разработанный Минтрансом проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. С 18 апреля по 6 мая проводится его публичное обсуждение. Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.

Предложение связано с тем, что сейчас «любители» получают в автошколах избыточную информацию, не связанную с безопасностью дорожного движения. Например, об организации таксомоторных перевозок, на которые водитель категории «В» даже не имеет права. Однако действующий закон об образовании не позволяет применить избирательный подход к обучению водителей, поскольку сейчас все они находятся в одной категории – профессионалов. Спецификация позволит вывести «любителей» из-под действия этого закона, они смогут тратить меньше времени на обучение в автошколе. Само обучение для них станет дешевле на 1,43 млрд в год, следует из пояснительных документов.

Обучение водителей-профессионалов по-прежнему будет считаться образовательным процессом, им придется улучшить свои знания. Издержки, связанные с их дополнительным обучением, по оценкам разработчиков проекта, составят 1,66 млрд руб. в год. Переподтверждать свою квалификацию «профессионалам» придется каждые пять лет. Новое положение не коснется спецтранспорта – пожарной охраны, аварийно-спасательных служб или военного транспорта и т. п.

Из-за масштабности изменений, которые могут затронуть 1,3 млн водителей, авторы законопроекта предлагают отложить его вступление в силу на два года. «Коммерсантъ», первым обративший внимание на документ, напоминает, что обновленная версия законопроекта была разработана Минтрансом еще в 2017 г. Тогда предлагалось, что после прохождения «углубленных» курсов в правах должна была появляться соответствующая отметка, но от этой идеи решено было отказаться. По оценкам Минэкономразвития на начало 2018 г., затраты бизнеса и государства на реализацию законопроекта могли составить 13–14 млрд руб.

Политика
Новости

Зеленский представил свою команду

Ведомости
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Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в прямом эфире на телеканале «1+1» представил команду, с которой в случае победы будет руководить государством. Вместе с ним в студию пришли 20 человек.

За внутреннюю политику в администрации Зеленского будет отвечать Дмитрий Разумков – политтехнолог, сын помощника первого президента Украины Леонида Кучмы Александра Разумкова. Лидеру партии «Слуга народа» и по совместительству руководителю юмористической студии «Квартал 95» Ивану Баканову предстоит работать с Верховной радой. Реформированием правовых институтов займется идеолог партии Руслан Степанчук. Ответственным за избирательное законодательство назван адвокат Сергей Кальченко. Выстраивать международные отношения предстоит доктору юридических наук, завкафедрой права в Киевском национальном лингвистическом университете Александру Мережко. Также в команде Зеленского есть два эксперта по диджитал-решениям – Галина Янченко, которая также компетентна в антикоррупционной политике, и Михаил Федоров.

Условный силовой блок будет представлен входившим в Национальное агентство по противодействию коррупции Русланом Рябошапкой, потенциальным куратором правоохранительных органов, юристом Денисом Монастырским, адвокатом Сергеем Ионушасом, который будет отвечать за органы правосудия, а также экспертом по безопасности и обороне Иваном Апаршиным. Доктор юридических наук, профессор, завкафедрой гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В. Н. Каразина Ирина Венедиктова займется реформой судебной системы.

Финансово-экономическую политику в администрации Зеленского будут определять экс-глава Минфина Украины Александр Данилюк, которому предстоит курировать международную деятельность, а также финансы и банки, президент Ассоциации налоговых советников Даниил Гетманцев будет отвечать за экономику и налоги, Виктория Страховая – за банковскую деятельность. Вероятным куратором энергетики, ЖКХ и антимонопольного регулирования назван Андрей Герус, работавший в национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В социальный блок администрации Зеленского могут войти директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак, которому предстоит заниматься образованием, и врач Евгений Комаровский – в качестве советника по вопросам здравоохранения. Решать экологические проблемы будет лидер движения «Зеленый фонд» Олег Бондаренко. Ответственной за гендерное равноправие названа Марина Бардина.

Во второй тур на выборах президента Украины вышли Владимир Зеленский с 30% и действующий лидер Украины Петр Порошенко с 16%. Голосование состоится 21 апреля. Сегодня кандидаты должны провести дебаты на стадионе «Олимпийский».

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Политика
Новости

Бывший следователь ФСБ арестован по делу о взятке от экс-гендиректора «Известий»

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал до 16 июня бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки от экс-гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Колбов был арестован в среду, 17 апреля, уточнил суд. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (п. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности.

В деле есть второй подозреваемый – Сергей Белоусов, бывший руководитель отдела, где работал Колбов. По данным суда, он задержан, но мера пресечения ему пока не избрана.

Детали уголовного дела суд не уточнил. По данным газеты «Комсомольская правда», Колбов и Белоусов обвиняются в вымогательстве 65 млн руб. у Галумова. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, эти деньги они хотели получить в биткойнах. Об этом же сообщает и «Коммерсантъ».

Бывший гендиректор издательства «Известия» доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 г. по делу о крупном мошенничестве.

Политика
Новости

Мюллер назвал ответы Трампа на вопросы о связях с Россией «неадекватными»

Ведомости
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Спецпрокурор Роберт Мюллер в своем докладе назвал неадекватными ответы президента США Дональда Трампа, полученные во время расследования обстоятельств вмешательства России в выборы в 2016 г., отмечает Bloomberg.

Речь идет о письменных ответах на вопросы, которые Мюллер направил президенту в конце октября 2018 г. Ранее спецпрокурор заявлял, что может задать новые вопросы Трампу. Но адвокаты президента говорили, что глава государства не станет на них отвечать. Прокуроры могли бы попытаться вызвать Трампа в суд, но адвокаты обещали препятствовать этому.

В докладе Мюллер поясняет, что расследование дела могло бы затянуться, если бы команда спецпрокурора попыталась через суд заставить Трампа дать показания. «Это может быть одной из самых больших побед Трампа во время расследования», – отмечает Bloomberg. Получив письменные ответы Трампа, следователи были расстроены, так как более чем на 20 вопросов о «критически важных событиях» президент ответил, что не помнит. Тем не менее, по словам Мюллера, у расследователей «было достаточно доказательств, чтобы понять соответствующие события и сделать определенные оценки без показаний президента».

Спецпрокурор отметил, что память подводила Трампа при ответе на вопросы о проекте строительства небоскреба в Москве и обстоятельствах встречи с «адвокатом Кремля» Натальей Весельницкой в июне 2016 г., чтобы помешать победе Хиллари Клинтон. Трамп на это ответил, что на этой встрече его не было. Вместо него присутствовали Манафорт, его сын Дональд Трамп-младший и зять Джаред Кушнер. Потом появилась информация, что никаких серьезных обсуждений на встрече не было.

Трамп также не смог вспомнить что-либо о взломе и обнародовании на сайте Wikileaks содержания электронных писем чиновников-демократов и самой Клинтон. По словам Трампа, он не знает о контактах между участниками его предвыборной кампании и Wikileaks. Президент США также не припоминает, чтобы в его предвыборном штабе обсуждали вопрос помилования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. При этом некоторые действия Трамп объясняет стратегией предвыборной кампании или шуткой. Например, Трамп утверждает, что он ранее «в шутку и с сарказмом» призвал Россию обнародовать электронные письма Клинтон во время ее пребывания на посту госсекретаря США.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп о назначении Мюллера: Это конец моего президентства, со мной покончено

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на назначение Роберта Мюллера специальным прокурором, назвав это событие концом своего президентства. Реакция Трампа описана в опубликованном сегодня, 18 апреля, докладе Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г.

«Боже мой, это ужасно. Это конец моего президентства. Со мной покончено (I am fucked)», – сказал Трамп, когда Джефф Сешнс, занимавший тогда должность генерального прокурора, сообщил ему о назначении Мюллера. Слова президента США приводятся в докладе со ссылкой на заметки помощника Трампа. Президент обвинил в этом Сешнса, заявив, что тот подвел его. «Как ты мог позволить этому случиться, Джефф?» – спросил у него Трамп. По воспоминаниям Сешнса, президент также добавил, обращаясь к нему: «Ты должен был защитить меня».

Трамп опасался, что расследование Мюллера затянется на годы и в итоге «разрушит его президентство». «Это худшее, что могло со мной случиться», – сказал президент о назначении спецпрокурора.

Мюллер был назначен специальным прокурором в мае 2017 г. по решению министерства юстиции США, которое тогда возглавлял Сешнс. Его задачей было расследовать попытки российских властей вмешаться в американские выборы 2016 г. и возможные связи штаба Трампа с Москвой.

Трамп призывал Сешнса прекратить расследование Мюллера, а когда тот самоустранился от этого дела, попросил его уйти в отставку. В ноябре 2018 г. генпрокурор вручил президенту заявление об увольнении.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Экономика
Новости

Орешкин оценил суммарный оборот попавших под запрет украинских товаров

Ведомости
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Суммарный оборот украинских товаров, попавших под новые российские санкции, оценивается более чем в $4,3 млрд, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Это почти 30% от общего товарооборота между Россией и Украиной за прошлый год, отметил он.

По словам Орешкина, новые санкции являются вынужденной ответной мерой на недружественные действия со стороны Украины. Перечень запрещенных украинских товаров формировался с учетом возможностей их замещения отечественными аналогами или продукцией из других иностранных государств, добавил министр.

Премьер Дмитрий Медведев 18 апреля объявил о новых санкциях против Украины. Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в эту страну, а также расширила список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию.

Это ответные меры на торговые санкции, которые Украина ввела на прошлой неделе, пояснил премьер. Ограничения на импорт в Россию коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Что Медведев запретил ввозить в Россию с Украины

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