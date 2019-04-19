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Телеканал HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов»

Телеканал HBO выступил против использования президентом США Дональдом Трампом фраз из сериала «Игра престолов», передает Bloomberg. «Мы можем понять энтузиазм относительно «Игры престолов» сейчас, когда начался финальный сезон, но предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях», – заявил представитель телеканала агентству.

Поздно вечером 18 апреля Трамп разместил в Twitter изображение, на котором присутствует фраза из сериала. «Сговора нет. Воспрепятствования (правосудию – "Ведомости") нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», – так президент в Twitter прокомментировал выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Последние два слова были написаны шрифтом, применяемым для оформления рекламных материалов об «Игре престолов».

Ранее Трамп уже комментировал фразами из «Игры престолов» политические события, отмечает Bloomberg. Так, в ноябре прошлого года президент написал в Twitter «санкции близко». Речь шла о предстоящем возобновлении санкционного режима против Ирана. В свою очередь HBO ранее критиковал подобное заимствование. «Мы предпочли бы, чтобы наш товарный знак не использовался незаконно в политических целях», – сообщал телеканал.

В четверг, 18 апреля, минюст США опубликовал доклад Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г.