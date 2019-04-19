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ЕСПЧ обязал Россию отправить обвиняемого в госизмене ученого из СИЗО в больницу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил прошение 75-летнего ученого, научного сотрудника ЦНИИ машиностроения Виктора Кудрявцева, который обвиняется в госизмене, о переводе его в гражданскую больницу для прохождения лечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката ученого, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

В июле прошлого года ФСБ провела обыски в офисе «Роскосмоса» в Москве и в подчиненном этой госкорпорации ЦНИИмаш в подмосковном Королеве в рамках дела по ст. 275 Уголовного кодекса «Государственная измена». Тогда же ФСБ задержала Кудрявцева, и с тех пор он находится в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, ученый передал через открытую переписку бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». В марте 2018 г. президент Владимир Путин представлял это вооружение в своем послании Федеральному собранию.

Адвокаты Кудрявцева отмечали, что подзащитный более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям. Источники «Коммерсанта» в спецслужбах, в свою очередь, говорили, что авторитет Кудрявцева среди коллег позволял ему получать секретные данные без специального допуска.

Санкт-Петербургский Союз ученых в августе направил президенту Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию. Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом второго типа. Условия СИЗО угрожают здоровью и даже жизни Кудрявцева, отмечали авторы письма.