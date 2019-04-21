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На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения

Наблюдатели от неправительственной украинской организации «Гражданская сеть «Опора» зафиксировали первые нарушения на избирательных участках – в Киевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщается на сайте организации.

В Хмельницкой области, по данным наблюдателей, на трех участках не хватает урн для голосования. Нарушения также зафиксированы в поселке Яготин Киевской области, где на один из участков не пропустили наблюдателя на утреннее заседание комиссии. Позже наблюдателя все же пустили, но он пропустил открытие сейфа и подсчет бюллетеней.

Во втором туре по сравнению с первым значительно уменьшилось количество наблюдателей, отметила общественная организация «Комитет избирателей Украины». Об этом говорится на странице организации в Faceboоk. Общественники отмечают, что официально зарегистрировано значительное количество наблюдателей, однако на участках по факту находится гораздо меньше человек.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента Украины, в котором участвуют два кандидата – действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Официальные результаты выборов Центризбирком должен объявить до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента состоится до 3 июня.

Дебаты Порошенко и Зеленского. Фотографии