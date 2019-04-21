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Зеленского оштрафовали за нарушение во время голосования на выборах

Полиция выписала штраф кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому за то, что он показал заполненный бюллетень. Об этом сообщил представитель Зеленского в трансляции, которую ведет штаб кандидата. По его словам, в отношении шоумена составили акт об административном нарушении. Спикер подчеркнул, что штраф будет оплачен, сумму он не назвал.

Зеленский во время голосования показал на камеру заполненный бюллетень — с отметкой напротив своей фамилии. Согласно украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен Владимир Зеленский, выдвинутый партией «Слуга народа», и действующий президент Петр Порошенко. Согласно последним данным опросов, Зеленский опережает Порошенко как минимум с двукратным отрывом.

Официальные результаты выборов Центризбирком должен объявить не позднее чем на десятый день со дня голосования – до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента состоится до 3 июня.

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