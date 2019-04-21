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Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 200 человек

По последним данным, жертвами восьми взрывов на Шри-Ланке стали 207 человек, еще 450 получили ранения, передает местный телеканал News 1st. Информацию о 207 погибших подтверждает агентство AFP со ссылкой на полицию.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошло восемь взрывов — они прогремели в католических церквях и гостиницах, как в столице страны, так и в других ее частях. По предварительным данным, граждан России среди погибших и пострадавших нет.

По подозрению в причастности к атаке задержаны семь подозреваемых. Имена задержанных, а также другие данные о них пока не сообщаются.

Взрывы произошли во время пасхальных служб. 21 апреля католики во всем мире празднуют Пасху. На Шри-Ланке 6% населения католики, большая часть граждан – буддисты.

Взрывы на Шри-Ланке