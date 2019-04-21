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Полиция получила более 800 сообщений о нарушениях в ходе выборов на Украине

В правоохранительные органы Украины к 16.00 по местному времени (совпадает с московским) поступило 816 заявлений и сообщений о нарушениях во втором туре выборов президента. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк (цитату приводит «Интерфакс»). По его словам, лидируют по количеству правонарушений Днепропетровская область, Киев и Донецкая область.

Шкиряк отметил, что системных нарушений, связанных с избирательным процессом, и массовых фальсификаций не зафиксировано. «Никакого влияния на результат выборов они не будут иметь», – подчеркнул советник министра. Информацию подтвердила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

По десяти фактам открыты уголовные производства, добавил Шкиряк: восемь из них касаются незаконного использования бюллетеней, остальные связаны с заведомо ложными сообщениями об угрозе безопасности граждан.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. В избирательный бюллетень включены два кандидата: шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно последним данным опросов, лидером президентской гонки является Зеленский.

Как проходит второй тур на выборах президента Украины