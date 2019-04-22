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Суд отказал морякам Черноморского флота в командировочных за походы в Сирию

Члены экипажей трех кораблей Черноморского флота подали административный иск о невыплате им суточных за время нахождения в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката моряков Александра Федорченко. Однако суд решил, что поход на боевом корабле по пункту 130 приказа Минобороны от 2011 г. не является командировкой.

В гарнизонный военный суд моряки обратились после того, как не нашли понимания у командования своей части. Иск был подан от 27 членов экипажей. По словам адвоката, полные суточные для офицеров составляют $62, для рядового и сержантского состава – $43. Из них около 70% вычитается на питание. Соответственно, на руки моряки могли получить по $18,6 и $12,9 за один день пребывания в зоне боевых действий. Офицеры рассчитывали на компенсацию примерно в 300 000 руб. на каждого, моряки-контрактники – по 200 000 руб.

Адвокат моряков в суде ссылался на постановление правительства России, предполагающее выплату суточных, поскольку его подзащитные в 2016–2018 гг. «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии. Представители ответчиков – командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота – доказывали, что «выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой», а морякам положены не суточные, а «ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время», которую им уже выплатили. Суд пришел к выводу, что оплата командировочных производится «на основании приказов уполномоченного лица о направлении военнослужащего в командировку».

Федорченко настаивает, что пункт 130 приказа Минобороны «нарушает принцип справедливости и равенства», установленный Конституцией РФ. Так, военнослужащие, находящиеся на суше, в том числе летчики и техперсонал авиабазы, суточные получают, а моряки, которые тоже рискуют своей жизнью, – нет. Один из трех кораблей, чей экипаж обратился в суд, – тральщик «Ковровец», который в 2016 г. осуществлял противоминное патрулирование у берегов Сирии, а в 2017 г. входил в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.