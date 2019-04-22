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Порошенко стал лидером голосования на избирательных участках за рубежом

Действующий президент Украины Петр Порошенко стал лидером голосования среди украинцев, пришедших на избирательные участки за рубежом. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, по состоянию на 9.00 киевского времени (совпадает с московским) было обработано 100% протоколов на всех заграничных участках. Порошенко поддержало 54,73% избирателей. У его оппонента, шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в ходе голосования на Украине, 43,78% голосов.

На избирательных участках в США за Порошенко проголосовало 73,76% украинцев, в Австралии – 72,72%, в Канаде – 71,2%. Также Порошенко лидировал в странах Западной Европы: с 69,83% голосов в Великобритании, с 66,58% голосов во Франции и 55,15% голосов в Германии. Зеленского больше поддержали украинцы, голосовавшие на участках в странах СНГ и Балтии. Например, в Молдавии за кандидата проголосовало 71,31% украинских избирателей, в Белоруссии – 68,48% избирателей, в Латвии – 61,54%.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. В голосовании приняли участие 16,86 млн человек, явка составила 62,07%, 2,32% бюллетеней признаны недействительными. По итогам обработки 92,5% протоколов Зеленский набрал 73,19% голосов, Порошенко – 24,48%.