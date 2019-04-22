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Меркель пригласила Зеленского в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласила нанести визит в Берлин, сообщает «Интерфакс». Она пообещала в дальнейшем поддерживать Украину в ее праве на суверенитет и территориальную целостность.

«Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха», – отмечается в поздравительной телеграмме, направленной в адрес Зеленского.

Лидер Германии призвала к мирному решению конфликтов на Украине, отметив также важность децентрализации власти, реформы юридической системы и борьбы с коррупцией в стране.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Явка составила 62,07%. После обработки 95,06% электронных протоколов Зеленский набрал 73,17% голосов против 24,5% у действующего президента Петра Порошенко, следует из данных ЦИК Украины.