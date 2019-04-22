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Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд раскрыл мотивы освобождения художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, говорится в материалах Мосгорсуда. Суд счел, что Серебренников, а также двое других обвиняемых по делу «Седьмой студии» – директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин – не препятствовали расследованию и не нарушали условий домашнего ареста.

Апелляционная инстанция установила, что следствие не привело фактических обстоятельств для продления обвиняемым домашнего ареста, в результате чего всем троим изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Под домашним арестом Серебренников оказался еще в августе 2017 г. С октября 2018 г. дело рассматривает Мещанский суд Москвы. Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 млн руб. по делу «Седьмой студии». АНО «Седьмая студия» была основана режиссером и должна была реализовать культурный проект «Платформа». На это были выделены средства госбюджета. Следствие считает, что Серебренников и другие фигуранты дела использовали эти деньги нецелевым образом. Их защитники настаивают на том, что деньги тратились на нужды «Платформы», а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием, только исходя из суммы обналиченного в период работы организации.

В числе обвиняемых по делу проходят помимо Апфельбаум и Итина главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех обвиняемых только Масляева признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, дав показания против Серебренникова.

На прошлой неделе Мещанский суд решил провести новую комплексную финансово-экономическую, оценочную и искусствоведческую экспертизу по делу «Седьмой студии».