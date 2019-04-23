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Во Владивосток прибыла делегация КНДР для подготовки визита Ким Чен Ына

Сегодня в аэропорт Владивостока прибыли два рейса из Северной Кореи для подготовки визита лидера КНДР Ким Чен Ына и его предстоящей встрече с российскими президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал KBS News. Один из северокорейских бортов сел по расписанию, другой рейс – KLIA JS371 – обычно летающий между Пхеньяном и Владивостоком два раза в неделю, приземлился не по графику. На нем, как отмечает телеканал, прибыли сотрудники протокола и охраны северокорейского лидера.

Как передает РИА Новости, во Владивосток прибыло около 30 представителей северокорейской делегации. Ее представители отказывались отвечать на вопросы журналистов. Один из прибывших во Владивосток членов делегации КНДР с силой ударил по видеокамере южнокорейского журналиста. Здание аэровокзала представители КНДР покинули централизованно, а затем разъехались на такси или на обычных иномарках с местными номерами.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России и КНДР проведут встречу в России до конца месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что одной из основных тем обсуждения станет проблема денуклеаризации Корейского полуострова. Он отмечал важность налаживания личного контакта между двумя главами государств для развития двухсторонних отношений. Официальное новостное агентство Северной Кореи также анонсировало визит Ким Чен Ына по приглашению Путина и их предстоящие переговоры.

По данным «Коммерсанта», переговоры лидеров России и КНДР пройдут днем 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Во второй половине того же дня Путин улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути», а Ким Чен Ын проведет во Владивостоке еще один день, поскольку для него подготовили культурную программу.