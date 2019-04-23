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Политика
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Во Владивосток прибыла делегация КНДР для подготовки визита Ким Чен Ына

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Сегодня в аэропорт Владивостока прибыли два рейса из Северной Кореи для подготовки визита лидера КНДР Ким Чен Ына и его предстоящей встрече с российскими президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал KBS News. Один из северокорейских бортов сел по расписанию, другой рейс – KLIA JS371 – обычно летающий между Пхеньяном и Владивостоком два раза в неделю, приземлился не по графику. На нем, как отмечает телеканал, прибыли сотрудники протокола и охраны северокорейского лидера.

Как передает РИА Новости, во Владивосток прибыло около 30 представителей северокорейской делегации. Ее представители отказывались отвечать на вопросы журналистов. Один из прибывших во Владивосток членов делегации КНДР с силой ударил по видеокамере южнокорейского журналиста. Здание аэровокзала представители КНДР покинули централизованно, а затем разъехались на такси или на обычных иномарках с местными номерами.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России и КНДР проведут встречу в России до конца месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что одной из основных тем обсуждения станет проблема денуклеаризации Корейского полуострова. Он отмечал важность налаживания личного контакта между двумя главами государств для развития двухсторонних отношений. Официальное новостное агентство Северной Кореи также анонсировало визит Ким Чен Ына по приглашению Путина и их предстоящие переговоры.

По данным «Коммерсанта», переговоры лидеров России и КНДР пройдут днем 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Во второй половине того же дня Путин улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути», а Ким Чен Ын проведет во Владивостоке еще один день, поскольку для него подготовили культурную программу. 

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Недвижимость
Новости

СМИ узнали о возможном отказе от проекта строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге

Ведомости
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Проект строительства административного и жилого комплекса Верховного суда может быть остановлен после федеральной инспекции и пересмотрен в пользу создания на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова общедоступного парка и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в федеральных и региональных органах власти. Такое решение может быть принято по итогам начинающегося сегодня двухдневого визита в Санкт-Петербург президента Владимира Путина.

Идею строительства судебного квартала на месте снесенных зданий бывшего ФГУП «Российский научный центр "Прикладная химия"», занимавшегося разработками ракетного топлива, Путин озвучил еще в 2012 г. Для ее реализации был остановлен проект ВТБ по строительству на этом месте элитного жилого комплекса «Набережная Европы». Инвестор получил компенсацию затрат более чем на 11 млрд руб. из федерального бюджета. С 2013 г. проектом судебного квартала занимается Управделами президента. По постановлению правительства от 2016 г., стройка должна быть завершена в 2019 г. По факту, она находится на стадии нулевого цикла. Согласно Федеральной адресной инвестиционной программе, стройка стоимостью 35,735 млрд руб. должна завершиться не раньше конца 2021 г. По данным портала госзакупок, сейчас освоено мене 10% бюджета – 3,49 млрд руб.

Из комментария советника руководителя Управделами президента Елены Крыловой и размещенных на портале госзакупок актов выполненных работ следует, что до сих пор не завершена «разработка рабочего котлована» и рекультивация территории с вывозом отходов грунта на спецполигон. Качество рекультивации подвергалось критике экологического сообщества. В экспертизе НОУ ДПО ИПК «Прикладная экология» в 2011 г. указывалось, что около 70% территории ФГУП «РНЦ "Прикладная химия"» загрязнено химическими элементами и веществами в чрезвычайно опасной степени и 30% — в опасной, а вредные вещества мигрировали в почву до 10,5 м. В январе 2019 г. Ассоциация экологических журналистов Санкт-Петербурга предупреждала председателя ВС Вячеслава Лебедева, что официальные инстанции не предоставляют «точные данные по количеству, классу опасности, местах складирования вывезенных грунтов», что ставит под угрозу жителей Петербурга и судей ВС. Так же в письме сообщалось о попытках ООО «СК "Сегмента"», аффилированного со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, вывезти грунт на не предназначенный для такого класса опасности полигон. По словам источников, именно эта фирма была одной из структур, которые занимались подбором субподрядчиков и персонала для судебного квартала.

Судьба стройки может решиться уже сегодня. Собеседники отмечают, что архитектурная общественность предлагала разбить здесь парк и Дворец танцев еще в 2012 г. Тогда член правительства Санкт-Петербурга, а сейчас вице-губернатор Евгений Елин в письме занимавшему в то время пост губернатора Георгию Полтавченко призывал вернуться к историческим планам развития города – построить новый парк. Эта же идея, по словам Елина, обсуждалась и была поддержана при формировании новой команды Смольного в качестве одного из возможных ключевых проектов. Однако решение по этому вопросу должен принять федеральный центр, отметил вице-губернатор.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: ритейлера «О'Кей» может купить СП Сбербанка и «Яндекса»

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры о финансировании покупки части бизнеса ритейлера «О'Кей» для своего совместного предприятия (СП) с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.

По словам собеседника газеты, в Сбербанке сейчас изучают возможности по интеграции активов. Бизнес гипермаркетов может стоить $464,9 млн, считает источник в финансовых кругах.

Reuters 11 апреля сообщил со ссылкой, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей». По информации агентства, банк не планирует оставаться конечным собственником и рассчитывает перепродать этот актив третьей стороне.

В пресс-службе Сбербанка заявили об отсутствии намерений покупать «О’кей» в собственных интересах. Позже президент Сбербанка Герман Греф сказал, что банк не будет покупать ритейлера, но ведутся переговоры о финансировании сделки.

Бизнес
Новости

Маск рассказал о планах Tesla запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Ведомости
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Компания Tesla в 2020 году планирует запустить сервис беспилотного такси. Об этом заявил ее основатель Илон Маск на мероприятии для инвесторов, пишет The Wall Street Journal.

Заказать беспилотное такси можно будет с помощью мобильного приложения. Владельцы Tesla смогут сдавать свои машины в аренду. Компания будет взимать с них комиссию в размере 25-30%, как это делают сервисы такси Uber и Lyft. По оценкам Маска, владельцы электромобилей смогут зарабатывать таким образом до $30 тысяч в год, отмечает CNN.

Маск ожидает, что к середине 2020 года более миллиона автомобилей Tesla будут полностью самоуправляемыми, а к концу следующего года компания сможет получить разрешение регуляторов на запуск сервиса беспилотного такси хотя бы на одном рынке.

Tesla 24 апреля должна обнародовать финансовые результаты за первый квартал 2019 года. В начале апреля компания уже отчиталась о рекордном снижении продаж — на 31%: за квартал компания продала 63 000 электромобилей, в то время как в предыдущий было продано 90 966.

Политика
Новости

В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Ведомости
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Глава КНДР Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын приедет по приглашению президента Владимира Путина, говорится в сообщении. Лидеры России и КНДР планируют провести переговоры. Время и место встречи не уточняются.

Ранее Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать место и точное время предстоящей встречи, объяснив это соображениями безопасности. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что переговоры пройдут 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

По словам Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество.

Стиль жизни
Новости

Умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин

Ведомости
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Американский продюсер Стив Голин умер в возрасте 64 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агентов.

Голин умер ночью 21 апреля в Лос-Анджелесе. Издание отмечает, что он долгое время боролся с раком.

В 2016 году Голин получил два «Золотых глобуса» за фильм «Выживший» и сериал «Мистер Робот». Еще один его фильм — «В центре внимания» — в том же году выиграл «Оскар».

Голин также продюсировал фильмы «Игра», «Дикие сердцем», «Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума», «Вавилон», сериалы «Настоящий детектив» и «13 причин почему».

Технологии
Новости

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Ведомости
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Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке. Эту информацию газете подтвердили президент «Финама» Владислав Кочетков и гендиректор «Е-генератора» Юрий Белоусов.

СМИ2 предлагали нескольким компаниям, в том числе «Ростелекому», Сбербанку, «Газпром-медиа» и Тинькофф-банку, рассказал один из собеседников «Коммерсанта». В «Ростелекоме» это отрицают. Источник в Сбербанке подтвердил, что предложение поступало, но до серьезных переговоров дело не дошло. Пресс-служба «Газпром-медиа» сообщила газете, что предложение находится на стадии рассмотрения.

«Финам» готов продать долю от 50% плюс одной акции до 100%, рассказал Кочетков. По словам источника, компания оценена в 3,8 млрд рублей.

На днях в СМИ2 было объявлено о смене гендиректора, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник газеты связывает это с потенциальной продажей компании. Вместо Анны Ивановой ее возглавил Юрий Белоусов.

СМИ2 — один из крупнейших новостных агрегаторов в России. По итогам 2018 года его выручка составила 304 млн руб., а чистая прибыль — 144 млн руб. 40% «Е-генератора» принадлежит «Финаму», остальное — партенрам инвестхолдинга, включая Белоусова (16,5%).

Бизнес
Новости

«Россети» направят 5,6 млрд рублей на снижение потерь электроэнергии в Чечне

Ведомости
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Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Северного Кавказа, которая входит в группу компаний «Россети», выделит более 5,6 млрд руб. на программу снижения потерь электроэнергии в Чечне до 2022 г. Об этом сообщил гендиректор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов в ходе рабочей поездки в Грозный, передает ТАСС.

Электросетевой комплекс Чечни требует повышенного внимания, отметил Иванов. На модернизацию сетей республики будет направлено 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил, что власти региона видят в энергетиках союзников, которые помогут устранить существующие в отрасли проблемные вопросы.

Задолженность Северо-Кавказского федерального округа за потребление электроэнергии и газа составляет 120 млрд руб., сообщил 18 апреля вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул необходимость повышения платежной дисциплины в регионе.

Политика
Новости

Власти Москвы ответили на критику фонтана «Каменный цветок» после его реставрации

Ведомости
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Департамент культурного наследия Москвы в курсе «обеспокоенности общественности, которая вылилась в большую дискуссию в социальных сетях» относительно реставрации фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Об этом сообщила РБК пресс-служба департамента.

При реставрации, отметил департамент, был восстановлен исторический облик фонтана и цвет был передан c полной точностью. Во время работ использовались сохранившиеся фрагменты, которые не были повреждены, подчеркнул департамент, и теперь «издалека невозможно отличить, где подлинная, а где подобранная смальта – так искусно скомбинированы старые и новые элементы смальтового набора». Смальта – цветное непрозрачное стекло, используемое для отделки.

Тендер на реставрацию «Каменного цветка» в 2018 г. выиграла компания «Ренессанс-реставрация». Сумма контракта – 1,2 млрд руб. Владельцы «Ренессанс-реставрации», по информации СПАРК, – Алексей Герасимов и Константин Соловьев. Герасимов – соучредитель религиозной организации «Приход храма святого мученика Иоанна Воина» в Петергофе.

15 февраля пресс-служба ВДНХ объявила о завершении работ. Под постом с фотографией фонтана на официальной странице ВДНХ в Facebook пользователи стали оставлять негативные отзывы, в частности называя отреставрированный фонтан «китайской подделкой».

Фонтан «Каменный цветок» – один из трех главных фонтанов ВДНХ, он был открыт в 1954 г. Его создали архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин. До этого никогда не реставрировался.

«Не вышел «Каменный цветок»: как выглядит знаменитый фонтан ВДНХ после реставрации

Политика
Новости

Второй за сутки украинский губернатор подал в отставку после победы Зеленского

Ведомости
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Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко решил покинуть свой пост, сообщает издание «Украинские новости». Он занимал этот пост с октября 2016 г. и стал вторым за сутки на Украине руководителем области, который ушел в отставку.

Ранее 22 апреля от исполнения обязанностей по собственному желанию отказался руководитель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, занимавший этот пост с 2014 г. До выборов Синютка заявлял о готовности уйти с госслужбы в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Согласно данным ЦИК, Владимир Зеленский одержал победу над Порошенко во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов после подсчета 99,8% протоколов. При этом Львовская область оказалась единственной на Украине, где лидерство сохранил Порошенко: там за него проголосовало более 62,8% избирателей.

Губернаторов на Украине назначает президент страны.

На встрече со своими сторонниками в Киеве Порошенко пообещал, что не уйдет из политики и попробует поучаствовать в президентской гонке в 2024 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что пока преждевременно говорить о поздравлениях в адрес Зеленского и о совместной работе с ним. Он отметил, что легитимность выборов на Украине была поставлена под вопрос из-за того, что трем миллионам граждан Украины, проживающим в России, не дали возможности проголосовать.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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Политика
Новости

Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян со 149-летием Владимира Ленина. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter.

«Мы воздаем должное этому великому революционному лидеру и его наследию борьбы за права пролетариата и строительства социализма. Ленин остается сегодня живой историей», – отметил Мадуро.

Мадуро шесть лет, с 2013 г., занимает пост венесуэльского президента. В январе этого года в стране прошли выборы главы государства, на которых победил Мадуро. Но парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

Россия, так же как и Китай, поддерживают Мадуро. Многие зарубежные страны, в частности США, признали Гуайдо президентом страны.

Владимир Ленин родился 22 апреля 1870 г.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал дату первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Ведомости
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Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в среду, 25 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Нынешний лидер КНДР посетит Россию впервые с момента вступления в должность в конце 2011 г.

Как утверждают источники издания, переговоры пройдут днем в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, а вечером 25 апреля Путин улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути». При этом лидер КНДР проведет во Владивостоке еще один день, поскольку для него подготовили культурную программу. Также источники «Коммерсанта» уточняют, что въезд в ворота вокзала Владивостока пришлось углубить на 20 см для выезда погруженного на бронепоезд лимузина северокорейского лидера.

Ранее 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать точную дату визита Ким Чен Ына, настаивая, что он приедет до конца апреля. Вопросы о продолжительности визита лидера КНДР Песков порекомендовал задать Пхеньяну. Как заявлял ранее Песков, одним из основных вопросов для обсуждения станет проблема денуклеаризации Корейского полуострова. Он также говорил о важности налаживания личного контакта между двумя главами государств для развития двухсторонних отношений. Он обещал, что переговоры будут строиться на принципах взаимного доверия и учета интересов обеих стран.

Встреча Ким Чен Ына с Путиным планировалась еще на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 г., но тогда лидер КНДР не смог присутствовать на мероприятии. При этом с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР встречался уже дважды: один раз в прошлом году, а второй – в феврале 2019 г.

Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи

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