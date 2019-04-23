Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

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Владелец «Афимолла» продает часть БЦ «Аквамарин» для погашения долгов

Компания бизнесмена Льва Леваева AFI Development продает одному из российских банков за 4,45 млрд руб. офисное здание, входящее в состав московского бизнес-центра «Аквамарин III», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании.

«Аквамарин III» расположен рядом с Павелецким вокзалом на Озерковской набережной и состоит из четырех зданий, его общая площадь – 78 000 кв. м, из них около 50 000 кв. м – арендуемая. AFI Development несколько лет искала покупателей и арендаторов на этот объект.

Часть вырученных средств девелопер направит на погашение долга перед ВТБ. Предполагается, что компания заплатит по итогам сделки налог на прибыль в размере около 350 млн руб., чистая прибыль составит около $8 млн. О продаже первых двух зданий в бизнес-центре «Аквармарин III» за 7,89 млрд рублей (около $135 млн) AFI Development объявила в конце 2017 г. Источники «Ведомостей» утверждали, что покупателем тогда выступил Газпромбанк.

ВТБ — крупнейший кредитор AFI, долг перед банком уже неоднократно реструктурировался. В сентябре 2016 г. после затяжных переговоров AFI Development договорилась с ВТБ о реструктуризации более чем $600 млн по кредитам ООО «Краун Инвестментс» («Аквамарин») и Bellgate Constructions («Афимолл»). Срок выплаты основного долга по кредиту «Краун Инвестментс» был перенесен на январь 2018 г., по кредиту Bellgate Constructions — на апрель.

В январе 2018 г. AFI Development объявила о новой реструктуризации кредита. По условиям соглашения, Bellgate Constructions Limited (владеет торговым центром «Афимолл Сити») подписала новый кредитный договор для рефинансирования долга перед ВТБ и погашения задолженности перед материнской компанией. Средства по новому кредитному соглашению должны были перечисляться пятью траншами, в евро и рублях. Ставка по кредиту составит около 5,6% годовых, его срок — пять лет. После того, как Bellgate выберет все транши, ее задолженность составит 9,6 млрд руб. и $360 млн, номинированных в евро, сообщал девелопер.