Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана, председатель партии «Нур отан» Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть от правящей партии кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы, которые состоятся 9 июня, передает «Интерфакс».
«Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру. Это будет безошибочным решением», – заявил Назарбаев на внеочередном съезде партии.
Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства в марте 2019 г. после 30 лет у власти. После этого бывший председатель сената (верхней палаты парламента) Казахстана 65-летний Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий Назарбаева, истекающий в апреле 2020 г. Однако Токаев решил назначить досрочные выборы президента страны на 9 июня, чтобы «снять любую неопределенность». Кто составит конкуренцию Токаеву, пока не известно. Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана, занимающая пост спикера сената парламента, уже заявила, что не планирует выдвигаться кандидатом в президенты на предстоящих выборах.
Назарбаев остается во главе Совета безопасности республики, он возглавляет партию «Нур отан» и является членом Конституционного совета страны. Также сообщалось, что ему могут предложить пост почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС).