Суд наложил арест на имущество и счета Арашуковых

Рекрутинговый сервис VCV привлек японских инвесторов

Сервис VCV (видеоинтервью для найма сотрудников) российского происхождения привлёк $1,7 млн от японского фонда Will Group и других инвесторов, включая акселератор 500 Startups и бизнес-ангелов. Это «Ведомостям» рассказал основатель VCV Арик Ахвердян и подтвердил представитель Will Group. Сколько вложил каждый инвестор, стороны не раскрывают, но Will Group был основным инвестором в раунде, отметил представитель фонда. Инвесторы получили миноритарную долю, говорит Ахвердян. Он сохранил контроль в компании.

Основанный в 2013 г. сервис VCV позволяет кандидатам записывать свое видеорезюме и отправлять потенциальному работодателю, а компании — оценить кандидата и сократить время поиска сотрудников на 50%. На собственном сайте стартап сообщает, что его технологией пользуются Bayer, British American Tobacco, Sony, Сибур, Amway, Bosch.

Всего за время существования VCV привлекла от инвесторов $2,7 млн, в том числе $150 000 от акселератора 500 Startups в 2017 г. и частного инвестора, говорит Ахвердян. Новые инвестиции компания планирует потратить на развитие в США и Японии, рассказывает он.

Представитель Will Group отметил, что на японском рынке нет подобного сервиса, поэтому фонд надеется, что компания может занять значительную долю рынка.