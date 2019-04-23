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Суд наложил арест на имущество и счета Арашуковых

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, который занимал пост советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», сообщает пресс-служба суда.

У младшего Арашукова под арестом оказались принадлежащие ему 3 жилых дома, 1 жилое помещение и земельный участок, у его отца – земельный участок и 3 здания. Все эти объекты расположены в КЧР. Суд арестовал и денежные средства, находящиеся на счетах Арашуковых, запретив распоряжаться ими в пределах суммы причиненного ущерба.

Рауль и Рауф Арашуковы были задержаны 30 января 2019 г. Рауф Арашуков был задержан во время пленарного заседания Совета Федерации, после того как сенаторы проголосовали за снятие с него неприкосновенности. Впоследствии были арестованы остальные фигуранты дела: гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, директор одного из филиалов этой компании Гузер Хашукаев, заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, а также двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, который руководил газораспределительной компанией Северо-Кавказского федерального округа. На имущество и денежные средства обвиняемых также был наложен арест.

В деле Арашуковых 23 апреля появились новые фигуранты, сообщил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Ими стали начальник центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по КЧР Тимур Бетуганов и бывший первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по КЧР генерал-майор юстиции Казбек Булатов. Сейчас Бетуганов и Булатов арестованы.

Следствие полагает, что созданная обвиняемыми преступная группа организовывала поставки газа на предприятия Северо-Кавказского федерального округа, похищала его и продавала компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Размер ущерба «Газпрому» оценивается в 30 млрд руб. Рауфу Арашукову также предъявлено обвинение по статьям «давление на свидетеля» и «убийство». Остальные лица подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе.

Арашуковы свою вину отрицают и называют дело против них «заказным».