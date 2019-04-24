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СМИ сообщили о реакции Госдепартамента на предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

США будут внимательно следить за встречей президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновника Госдепартамента. По его словам, «США обязуются работать со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию, над надежным и устойчивым осуществлением санкций ООН для продвижения в деле денуклеаризации».

Главный переговорщик США по Северной Корее, спецпредставитель Стивен Биган в середине апреля посетил Москву и провел несколько рабочих встреч, рассказали в Госдепартаменте. Он подчеркивал важность реализации санкций ООН в отношении КНДР, уточнили в ведомстве.

Тем временем лидер Северной Кореи, направляющийся на встречу с Путиным на бронепоезде из Пхеньяна во Владивосток, пересек госграницу и остановился на станции Хасан, на юге Приморья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречавшую состав депутата думы Хасанского районе Наталью Карпову. «Ким Чен Ын вышел из вагона.... Ему подарили цветы, он принял хлеб-соль», — рассказала она. Позже генконсул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор попросил подарить ему каравай, с которым встречали Ким Чен Ына. Российская стороны просьбу выполнила, уточнил собеседник агентства. Со станции Ким Чен Ын отправился в дом российско-корейской дружбы, известный как «Домик Ким Ир Сена». Он был построен в 1986 г. возле погранперехода «Хасан» в честь приезда в СССР этого северокорейского руководителя.

Российско-северокорейский саммит запланирован на 25 апреля. Переговоры пройдут в узком и широком составах. По итогам встречи Путина и Ким Чен Ына никакие документы не готовятся, ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.