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Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию не последним

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его первый визит в Россию не окажется последним. «Мы надеемся, что этот визит останется в вашем сердце, как теплое воспоминание», — приводит его слова пресс-служба администрации Приморского края. Утром 24 апреля бронепоезд председателя Госсовета КНДР пересек границу с Россией. После непродолжительной остановки на станции Хасан Ким Чен Ын отправился во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 25 апреля.

В числе сопровождающих Ким Чен Ына не упоминается один из ключевых участников ядерных переговоров зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль, отмечает Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ. Это первый случай, когда он не сопровождает лидера КНДР в зарубежной поездке.

Российская сторона может предложить Пхеньяну возобновить шестисторонние переговоры по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника. По его словам, Россия уже проинформировала об этом США и Китай. Речь идет о переговорном формате с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США. Такие встречи проводились несколько раз с 2003 по 2008 гг. и были приостановлены по инициативе Пхеньяна.

Ранее чиновник Госдепартамента заявил ABC News, что «США обязуются работать со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию, над надежным и устойчивым осуществлением санкций ООН для продвижения в деле денуклеаризации».