Шойгу заявил о готовности России преодолеть американскую систему ПРО
Россия обладает средствами для преодоления системы противоракетной обороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
«Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. Российская Федерация эту задачу решила», – заявил он на VIII Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, Вашингтон с пренебрежением относится к международным соглашениям, что подтверждается выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению Шойгу, неконтролируемое создание противоракетных систем подрывает доверие в мире и стимулирует гонку вооружений. Министр подчеркнул, что США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.
Он также предупредил, что в ответ на действия стран НАТО у границ государства Россия готова принять своевременные меры, в том числе и ассимметричные. По мнению Шойгу, страны Запада годами убеждали себя в наличии военной угрозы со стороны России, «то есть сами придумали российскую угрозу – сами себя ею и пугают».