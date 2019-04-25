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На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

В 40 км от крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо – в Пугоде – произошел взрыв. Об этом сообщает News 1st со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару. По его словам, взрыв прогремел в пустынной местности, за зданием мирового суда. Данных о жертвах и разрушениях нет, отмечает NDTV.

Связан ли новый инцидент с серией взрывов, произошедших на острове 21 апреля в церквях и отелях на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи, полиция не уточняет. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Жертвами терактов числятся 359 человек, 39 из которых – иностранцы. Еще около 500 человек пострадали.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, двое из террористов — Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим – были сыновьями магната по продаже специй из Коломбо Мохамеда Ибрагима, основателя компании Ishana Exports.

На острове действует чрезвычайное положение, власти также вводили комендантский час, чтобы сократить время пребывания местных жителей и туристов в общественных местах, опасаясь новых атак.