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Путин выразил готовность обсудить в ООН указ о выдаче паспортов жителям Донбасса

Президент Владимир Путин назвал странным то, что решение России упростить выдачу паспортов гражданам Донбасса вызвало в мире негативную реакцию. Об этом он сказал на пресс-конференции во Владивостоке. Путин также отреагировал на решение киевских властей вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности ООН. «Ну, пускай выносят, пообсуждаем», – сказал президент.

Вопрос с паспортами носит чисто гуманитарный характер, подчеркнул Путин. Россия не пыталась этим решением спровоцировать украинские власти, подчеркнул он. Президент добавил, что жители Донбасса из-за киевских властей оказались в изоляции и лишены элементарных человеческих прав, что мешает им получать образование и перемещаться по территории Украины и России. «И прежние, и приходящие власти Украины не собираются признавать особый статус ДНР и ЛНР, а это является ключевым положением минских соглашений», – отметил Путин. В то же время он сказал, что если новые украинские власти «найдут в себе силы реализовать минские соглашения», то Россия будет всячески этому содействовать.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке.

МИД Украины назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Также Киев пожаловался на указ Путина в Совет безопасности ООН.