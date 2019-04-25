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Зеленский раскритиковал принятый Радой закон об украинском языке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый Верховной радой 25 апреля, стал «заложником политической риторики». Об этом говорится в сообщении новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского в Facebook.

По его мнению, законопроект рассматривался во время избирательного цикла и был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. Количество поправок к нему – более 2000 – свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений в Раде, подчеркнул Зеленский.

В настоящее время последствия принятия этого закона трудно спрогнозировать, констатировал новоизбранный президент. Он отметил, что после того как он займет должность главы государства, будет проделан тщательный анализ текста, «чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». «По итогам анализа буду реагировать согласно конституционным полномочиям президента Украины и в интересах граждан», – заключил Зеленский.

Он отметил также, что украинский язык – единственный государственный язык на Украине: «Так было, так есть и так будет». «Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс», – подчеркнул новоизбранный глава государства.

Закон был принят ранее 25 апреля. По нему гражданин Украины обязан свободно владеть государственным языком – украинским. Для его освоения для взрослых власти организуют специальные языковые курсы. Язык станет обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления. Помимо этого закон затронет и сферу культуры: предполагается, что все официальные мероприятия и концерты, съемки фильмов в стране будут проводиться на украинском языке. Документ предусматривает штраф за его нарушение и появление языковым инспекторов, которые будут следить за его соблюдением.

Зеленский победил на выборах президента Украины, прошедших в конце марта – начале апреля. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%.