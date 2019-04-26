Путин стал почетным доктором одного из самых престижных вузов Китая
Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, одного из самых престижных вузов Китая, который закончил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.
«Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба», – поблагодарил Путин ректора вуза Ци Юн, вручившего ему диплом. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что ему особенно «приятно вручать диплом почетного доктора своей альма-матер своему лучшему другу».
Это не первая ученая степень, которую российский президент получает от зарубежного вуза. В 2000 г. Путин стал почетным доктором права Туркменского государственного университета имени Махтумкули и индийского университета им. Джавахарлала Неру, сообщается в материалах сайта Кремля. В 2001 г. Ереванский государственный университет наградил российского президента званием почетного доктора и золотой медалью. В том же году Путин стал доктором и Бакинского славянского университета. В 2018 г. Афинский университет удостоил Путина звания доктора экономических наук.
Пекинский университет Цинхуа, один из девяти элитных вузов Китая, был основан в 1911 г. Согласно данным сайта Цинхуа, в нем учатся более 48 000 студентов и более 2000 аспирантов. Среди выпускников Цинхуа много известных имен: нынешний генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, бывший генсек Ху Цзиньтао, лауреат Нобелевской премии по физике 1957 г. Янг Чжэньнин и другие.