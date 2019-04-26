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Россия не видит альтернативы выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Россия не видит альтернативы прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 г. из-за позиции США, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Принципиальный выбор США в пользу слома договора перевесил любые иные соображения, поэтому 2 августа текущего года договор, видимо, прекратит свое существование», – отметил Рябков.

О намерении США выйти из договора президент Дональд Трамп заявил еще в феврале. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре. Но, по словам Путина, все предложения России по разоружению остаются в силе. По словам Рябкова, после прекращения действия договора странам придется позаботиться о минимизации ущерба.

Рябков на брифинге также призвал США к сотрудничеству в сфере предотвращения ядерной войны. По его мнению, сейчас самое время для совместного заявления двух стран о недопустимости ядерного конфликта во имя сохранения мира на планете. По мнению замминистра, США все более вольно обращаются со своим ядерным потенциалом с точки зрения его позиционирования. «Это крайне опасные тенденции», – добавил дипломат.