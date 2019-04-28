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Пожар на территории оборонного завода в Красноярске потушили спустя почти два дня

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории Красноярского машиностроительного завода (АО «Красмаш»), сообщил региональный главк МЧС. Пожар тушили почти двое суток, были задействованы 94 сотрудника МЧС и 26 единиц техники.

Пожар на территории «Красмаша» (входит в «Роскосмос») начался днем 26 апреля, загорелась кровля одного из цехов. Позже стало известно, что горит склад готовой продукции красноярского завода холодильников «Бирюса», который расположен на территории оборонного предприятия. Основные здания «Красмаша» не пострадали.

Площадь пожара составила 20 000 кв. м, у горящего здания обрушилась кровля. Погибших и пострадавших нет.

«Красмаш» – один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон». Главной программой предприятия является освоение производства новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая проходит испытания.

Пожар на территории Красноярского машиностроительного завода