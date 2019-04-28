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The Telegraph сообщила об угрозе терактов в Индии и на Мальдивах по сценарию Шри-Ланки

Теракты, аналогичные тем, что произошли на Шри-Ланке 21 апреля, могут повториться и в других популярных у туристов странах, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в разведывательных службах. Наиболее вероятными объектами атак издание называет Индию и Мальдивы, а также туристические районы Кении и Танзании.

Как объяснили собеседники The Telegraph, боевики «Исламского государства» (ИГ) после разгрома этой запрещенной террористической группировки в Сирии и Ираке покидают Ближний Восток и могут сосредоточиться на организации терактов на курортах. Если раньше лидеры ИГ уделяли много времени и сил государственному управлению и обустройству жизни на захваченной территории, то теперь они могут полностью переключиться на организацию взрывов и нападений, говорят источники в разведслужбах.

«Халифат уничтожен, но в ближайшем будущем мы можем получить новую проблему: боевики ИГ расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы еще раз заявить о себе», – отметил один из собеседников издания.

На Шри-Ланке 21 апреля произошла серия взрывов, объектами атаки стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Сначала сообщалось о 359 погибших, однако позже власти страны уточнили эту цифру. По обновленным данным, жертвами терактов стали 253 человека. Ответственность за случившееся взяло ИГ, полиция арестовала более 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

Взрывы на Шри-Ланке