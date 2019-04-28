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СМИ сообщили о задержании двух главных подозреваемых во взрывах на Шри-Ланке

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух братьев, которые являются главными подозреваемыми в деле о серии терактов, сообщает местное издание Ada Derana со ссылкой на полицию. Задержанных зовут Мохамед Саадик Абдул Хак и Мухамед Саахид Абдул Хак.

Как рассказал изданию представитель полиции, подозреваемые скрывались в обувном магазине, который принадлежит их родственнику, в городе Навалапития. Помимо братьев полиция задержала водителя фургона, в котором подозреваемых привезли в этот магазин, владельца дома, у которого был спрятан фургон, и владельца магазина. Братья арестованы, а их дело передано департаменту уголовного розыска для дальнейшего расследования.

На Шри-Ланке 21 апреля произошла серия взрывов, объектами атаки стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Сначала сообщалось о 359 погибших, однако позже власти страны уточнили эту цифру. По обновленным данным, жертвами терактов стали 253 человека.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство», полиция арестовала более 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников.

Взрывы на Шри-Ланке