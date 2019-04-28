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Песков поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на двусторонних переговорах во Владивостоке показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который присутствовал на встрече в расширенном формате. По его словам, Ким Чен Ын осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов.

«Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию. Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера», – сказал Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия 1» (его слова приводит «Интерфакс»).

Лидер КНДР на этой неделе впервые приезжал с визитом в Россию. Он посетил Владивосток, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Песков отметил, что основную часть переговоров лидеры двух стран провели в формате тет-а-тет, после этого состоялась встреча в расширенном формате.

Как прошел прием в честь встречи Путина и Ким Чен Ына