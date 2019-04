Россия покинула топ-5 лидеров по расходам на оборону

Бизнес

Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что ранее Сбербанк, являющийся кредитором НПЗ, обсуждал сумму сделки в $50 млн, но в итоге «Ойл технолоджис» (принадлежит кипрской Cambelor Holdings Ltd., входящей в «Сафмар») заплатила только $20 млн. Снижение цены может быть обусловлено долговой нагрузкой завода.

Представители Когана и Сбербанка не стали комментировать изданию информацию о сделке. Неделей ранее гендиректором Афипского НПЗ был назначен Сергей Кращук, возглавлявший до этого Краснодарский НПЗ, подконтрольный Гуцериеву.

Афипский НПЗ мощностью 6 млн т расположен в Краснодарском крае, им владеет «Нефтегазиндустрия» Владимира Когана. Около 66,7% в ней принадлежит «Аф-активу», остальное – двум кипрским компаниям. По информации источников издания, «Аф-актив» перечислил полученные от сделки средства структурам Когана, но долг остался на балансе НПЗ.

В 2017 г. 25% в «Аф-активе» приобрела New Stream Дмитрия Мазурова, она же получила управление заводом, но в 2018 г. из-за финансовых проблем передала его Сбербанку. Издание пишет, что сделку не согласовывали с группой, не известно также, будет ли New Stream оспаривать ее. Однако она сама скоро утратит свою долю в капитале НПЗ (около 16,7%), которая перейдет к нефтетрейдеру Vitol. Источник издания уверяет, что долю Vitol также через некоторое время получат структуры Гуцериева. Компании New Stream и Vitol это не комментируют.