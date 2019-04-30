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Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Минобороны России запустило на сайте новый раздел. В нем опубликованы архивные фотографии советских полководцев с военных парадов с воспоминаниями их родственников и современников, а также интересные факты, связанные с проведением парада Победы на Красной площади.

Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.

В частности, в разделе обнародованы фотографии маршала Георгия Жукова во время торжественных мероприятий в Свердловске (Екатеринбург), снимки маршалов Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева и Дмитрия Устинова.

В понедельник, 29 апреля Минобороны запустило проект, посвященный парадам. В этом году в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в 29 российских городах.